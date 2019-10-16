أنشطة بدنية تعزز صحة رضيعك عليكِ معرفتها

النشاط البدني هام جدًا للأطفال، إذ يمنحهم عدة فوائد، من تعزيز مهاراتهم الاجتماعية وتطوير مهارات جديدة، بالإضافة إلى فتح الباب أمام إبداعهم وغيره.

ويشير الخبراء أيضًا إلى أنه من الهام تخصيص ساعة يوميًا لمشاركة طفلك في أنشطة بدنية، ومن خلال مجلة "مازر هاو"، نقدم لكِ مجموعة من أنشطة بدنية تعزز صحة رضيعك:

اللعب في الرمال

قد يبدو هذا النشاط عاديًا وبسيطًا للغاية، إلا أن اللعب في الرمال يساعد طفلك على إطلاق العنان لخياله وابداعه، مما يعزز دماغه وطريقة تفكيره، فعلى سبيل المثال، يفكر الطفل في كيفية استخدام الدلو والأدوات لابتكار أشكال معينة وغيره.

الغميضة

من الركض وكيفية البحث إلى الانتباه والتركيز، تعزز هذه اللعبة مختلف قدرات طفلك، لكن عليكِ الانتباه والاختباء في أماكن يمكن لطفلك العثور عليها بسهولة، إذ أن بعض الأطفال يشعرون بالخوف عند لعب هذه اللعبة وعدم التمكن من العثور على الأم أو الأب.

اللعب بالكرات

إلقاء الأشياء من أكثر الأمور شيوعًا بين الأطفال، لذا جربي مشاركة طفلك اللعب بالكرات من خلال التناوب مثلا على إلقائها والامساك بها أو ركلها، كما يمكنك صنع ما يشبه السلة واللعب مع طفلك لإلقاء الكرات في السلة.

لعبة إطفاء الحريق

تشمل هذه اللعبة على الكثير من الأنشطة البدنية، بما في ذلك الركض والزحف وغيره، كما أنها تعزز مهارات طفلك في كيفية التفكير وحل المشاكل مستقبلًا أو حتى في حالة حدوث حريق في المستقبل.

المشي

لطالما أشار الخبراء إلى أهمية المشي، وهو نشاط هام لطفلك أيضًا، حتى إذا كان لفترة قصيرة، إذ سيعزز ذلك من نشاط طفلك البدني، فضلًا عن غيره من فوائد المشي.

وأثناء سيركما، يمكنك تعليم طفلك بشأن إشارات المرور مثلا، وأنه من الهام الالتزام بقواعدها، وأنه ممنوع الاقتراب من السيارات المارة وهكذا.

بالإضافة إلى ذلك، لا تنسي تعزيز مهارات طفلك في التعبير وإطلاق العنان لإبداعه، من خلال تركه يرسم ما يحلو له.

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