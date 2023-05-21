يحتفل الشعب الأردني بيوم 25 من شهر مايو، بـ "عيد الاستقلال الأردني"، وهو واحد من أهم الأعياد الوطنية التي تحتفل بها دولة الأردن، حيث تختلف مظاهر الإحتفال، حيث تطلق الألعاب النارية وتزيين الشوارع، ورفع أعلام الأردن في كافة الشوارع الأردنية، وفيما يلي أنشودة عن عيد الاستقلال الأردني:

أنشودة عن عيد الاستقلال الأردني

لا الاردن ولا وطن

يا حبي وحبي

يا قلبي أقتدي به من أعماق ضميري

غنيت له أغنية بأجمل طريقة

آية جوردان دائما في حبك

كغياب قسري عن والدة وقتي

كرجل ضائع يعيش الحلم الحزين

يا الأردن حفظك الله من الذين يسيئون التصرف ومن الأشرار الذين يبغضونني

بارك الله فيك حتى تبقى للكون كله

بارك الله فيك ، بارك الله فيك ، وبارك الله فيك

أشرق جوردان في مرآة المرآة

وأهدى الخلد بعضًا من معناه

قماش و فقط انت الصالح يا وطني

هذا الجمال وهذا السحر تجاكا

ردد اسمك تهنا

ورفع فانوس القلب من رؤية مثيرة

قصيدة لعيد الاستقلال الأردني

أجمل قصيدة لعيد الاستقلال الأردني 77 السيف في أيديهم مثل السيف لا يعرفون وجه الموت

يضحون بأرواحهم حتى يصبح مستقلاً يوم اعلى عيد استقلال

الأردن يحتل أعلى مكانة في ضمائرنا من ضلوعه بنينا الأسوار

مهد الحضارة الذي انبعث نوره من العالم المجد يغني العالم بروعته

كما تغني اليد الحادة عاِمْ بيومٍ تزين المجد

شعر أردني عن الاستقلال

شعر أردني عن الاستقلال، ريت المنايا اللي تجي يا سلامه اتحوم عالانذال دار بدار ويطول

عمرك يا حفيظ السلامه وتدوم يا عز الأهل والجار يابو الفضايل

ما عليك الملامه اللوم يغشى الخاين الغدار خلي العدى بحسراتها

والندامه وقلوبها توقد عليها نار ربع المذله ما تريد الكرامه عوجوها

وسم الخزي والعار ريت المنايا ياللي تيجي يا سلامة تحوم عالأنذال دار بدار

أناشيد عيد الاستقلال للاطفال

من أناشيد عيد الاستقلال للاطفال يحتل أعلى مكانة في ضمائرنا

من ضلوعه بنينا الأسوار

مهد الحضارة الذي انبعث نوره من العالم

المجد يغني العالم بروعته

كما تغني اليد الحادة

عامْ بيومٍ تزين المجد

السيف في أيديهم مثل السيف

لا يعرفون وجه الموت

يضحون بأرواحهم حتى يصبح مستقلاً

يوم أعلى عيد استقلال