أهمها زيت جوز الهند والخل .. 4 علاجات منزلية لانسداد الأذن

يعتبر شمع الأذن مشكلة كبيرة للبعض، إذ قد يسبب العديد من المشكلات الكبيرة وصعوبات في السمع، لكن يمكنك استخدام علاجات منزلية لتنظيف الأذن من تلك المادة دون أي مشاكل.

غالبا ما تمتلئ الأذن بتلك المادة الشمعية التي قد تسبب الشعور بالألم في الأذن، والتي يمكنها تسبب انسداد الأذن. ويعتبر هذا الشمع مادة طبيعية تحمي الأذن، لكن وجودها بنسبة كبيرة داخل الأذن قد يؤدي إلى أضرار بصحة الأذن ومشاكل في السمع، كما يمكنه إتلاف الأذن.

وتعتبر الأذن من أكثر الأعضاء الحساسة في الجسم ومن المهم الاعتناء بها وعدم تسبب أي أضرار تؤثر على مشكلة السمع، ويستخدم العديد من الأشخاص أعواد الأذن لتنظيف الأذن وإزالة تلك المادة الشمعية منها، لكن ذلك قد يسبب ضررا للأذن، لذلك أصبح من المهم تجنب استخدام الأعواد وأظافر الإصبع في نظافة الأذن.

ويجب عليك استشارة الطبيب واستخدام علاجات منزلية لعلاج الأذن وتنظيفها من تلك المادة والتي سنستعرض أبرزها من مجلة "بينك فيلا" الهندية :

زيت جوز الهند

استخدم زيت جوز الهند الدافئ على الأذن، وقم بإمالة الرأس جانبا وضع قليل من القطرات داخل الأذن واتركها لمدة 15 دقيقة حتى تستقر داخل الأذن قبل تحريك الرأس، واستخدم قطعة قطن لتنظيف الأذن بعد ذلك.

زيت الزيتون

سخن بعض زيت الزيتون إلى درجة حرارة دافئة وضع بعض القطرات في القطرة، وقم بإمالة الرأس وضع بها 3-4 قطرات واتركها لمدة من 10 إلى 15 دقيقة قبل تحريك الرأس، ثم نظف الأذن باستخدام القطن.

ماء وملح

امزج ملعقتين صغيرتين من الملح في كوب ماء دافئ حتى يذوب، واستخدم قطرة أو قطن لوضع قطرات من الماء الدافئ داخل الأذن، وتذكر أن تجعل رأسك في وضع مائل لمدة 5 دقائق، وبعد ذلك غير اتجاه ميل الرأس لتسمح بخروج المياه من الأذن ونظفها باستخدام القطن.

الخل

قم بخلط ملعقتين من الخل مع كمية مماثلة من الكحول، واستخدم القطرة أو القطن لوضع القطرات داخل الأذن واترك الرأس مائلة لمدة 5 دقائق، بعد ذلك غير اتجاه الرأس لتسمح بخروج المحلول من الأذن.

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