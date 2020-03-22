طرق علاج البلغم والتهاب الحلق

ينتج البلغم بسبب تهيج يُصيب الرئتين، وتفرزه الغدد والخلايا. في حين يعمل الجسم على التخلص من البلغم بشكل دائم، لكن عندما يصل الالتهاب إلى درجة كبيرة؛ يصبح الجسم غير قادر على التخلص من البلغم بشكل طبيعي، فيبدأ هذا البلغم في التجمع.

اكتشفي في السطور التالية أنواع البلغم، وأسبابه، وأفضل علاج له، بحسب ما ذكر دكتور مازن السقا، استشاري التغذية العلاجية:

أنواع البلغم

_ البلغم الصباحي: يعاني بعض الأشخاص من وجود البلغم عند الاستيقاظ من النوم في الصباح، كما يصاب البعض أحياناً بالبلغم الصباحي المزمن، والذي يُعتبر من أخطر أنواع البلغم.

_ البلغم الصدري: لعل أبرز أسبابه، هي:

- السعال المتكرر.

- إنتاج البلغم الذي يمكن أن يكون صافيًا أو أبيض أو رماديًا مائلاً للصفرة أو أخضر، ونادرًا ما قد يكون ملطخًا بالدماء.

- الإرهاق الشديد.

- ضيق النفس.

- الحمى الخفيفة والرعشة.

- ضيق في منطقة الصدر.

أفضل علاج للبلغم

أفضل علاج للبلغم قد يكون البابونج

يتم عمل هذه الخطوات بشكل متتالٍ على مدار اليوم، ولمدة يومين:

- شرب الماء والليمون مع النعناع يومياً.

- الغرغرة بالليمون لتنظيف الحلق.

- الغرغرة بالبانونج وشرب شاي البابونج؛ لعلاج الالتهابات التي تسبب الإصابة بالبلغم. كما يُنصح بشرب البابونج للمدخنين؛ للتخلص من التلوث الناتج عن النيكوتين، والذي يؤدي إلى الإصابة بالبلغم.

- بلع 3 فصوص من الثوم، صباحاً ومساءً، للتخلص من البكتيريا والفيروسات التي تتسبب في الإصابة بالبلغم.

- شيّ البصل بعد تقطيعه إلى شرائح كبيرة، ومزجها بالماء، ثم استخدام هذا الخليط كدهان على منطقة الصدر؛ لأنَّ البصل المشوي يمكنه امتصاص المياه الفاسدة والتعرّق والسموم من الجسم.

- دهن الصدر بزيت السمسم.

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