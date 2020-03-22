علاجات منزلية بسيطة لمرض دوار الحركة.. تعرف عليها (صور)

هناك بعض الأشخاص يعانون بشكل دائم من دوار الحركة عند السفر أو ركوب وسائل التنقل المختلفة سواء سيارة أو طائرة أو قطار الأمر الذي يصيبهم بالعديد من الأعراض المزعجة كالشعور بالدوار والغثيان المستمر والصداع وضيق التنفس والقيء وحدوث خلل في الجهاز العصبي.

ونشرت صحيفة "بينك فيلا" العديد من العلاجات المنزلية البسيطة التي يمكنك الاستعانة بها للقضاء على دوار الحركة وأعراضة المزعجة ومنها:

الزنجبيل:

من المعروف عن الزنجبيل فوائدة الصحية العديدة لعلاج بعض المشكلات والأعراض المزعجة ومنها الشعور بالغثيان، فالزنجبيل يحتوي على مركبات وعناصر غذائية معينة من شأنها علاج الغثيان والتخفيف من الأعراض الناجمة عن دوار الحركة.

شاي البابونج:

يلعب شاي البابونج دورًا فعالًا في استرخاء الجسم والعقل والأعصاب ويستطيع أن يساعدك على التخلص من القلق والتوتر ويقلل من الغثيان وأعراض دوار الحركة المختلفة.

العلاجات العطرية:

تعمل الروائح القوية للزيوت الأساسية مثل اللافندر والنعناع والزنجبيل على تهدئة الحواس واسترخائها، فكل ما عليك هو وضع بضعة قطرات من أحد هذه الزيوت على منديل ورقي واستنشاقه للتخلص من أعراض دوار الحركة.

الليمون:

تساعد الفواكه الحمضية كالليمون في تهدئة المعدة والتخلص من الشعور بالغثيان وتخفيف أعراض دوار الحركة.

عرق السوس:

يستخدم العرق سوس لعلاج مشكلات المعدة ومشكلات الجهاز الهضمي بشكل عام بسبب احتوائه على خصائص مضادة للالتهابات والتي من شأنها القضاء على الشعور بالدوار والغثيان الناجمين عن مرض دوار الحركة.

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