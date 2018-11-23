دراسة: ممارسة الأب للرياضة تعزز صحة أطفاله

أهمية الرياضة لحياة صحية (shutterstock.com)

نصحت دراسة الرجال الذين يخططون لإنشاء عائلة ببدء ارتياد صالة الألعاب الرياضية لأن ذلك يمكن أن يساعد أطفالهم في عملية التمثيل الغذائي الصحي.

وفي حين أنه من المعتقد بأن عادات الحمية والتمارين الرياضية للمرأة الحامل هي التي لها تأثير على صحة طفلها، فإن الدراسة الجديدة التي جرت على فئران المعمل تشير إلى أن ممارسات نمط الحياة للآباء أيضاً يمكن أن تؤثر على صحة الأبناء، ووجد الباحثون بجامعة أوهايو الأميركية أن نسل الفئران الذكور، الذين خضعوا لممارسة حركة وجهد قبل الزواج، شهد تحسناً في استقلاب الجلوكوز وانخفاض وزن الجسم وانخفاض كتلة الدهون.

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وشهدت الفئران الذكور غير المتحركة التي تتغذى على نظام غذائي غني بالدهون معدلات أيضية ضعيفة مع ارتفاع معدلات عدم تحمل الجلوكوز، ومع ذلك، تحسنت هذه الآثار السلبية بعد بدء ممارستهم جهدا وحركة وتخليهم عن أسلوب الحياة المستقرة.