أهم المشاكل شيوعاً خلال السنة الأولى من الزواج!

1. المال والشؤون المالية

تعتبر الأمور المالية من أهم المشاكل التي قد يواجهها الزوجان، خاصة في بداية الزواج، فالتشارك المادي يعد عائقاً أمام الأزواج الجدد، فكيفية تقسيم المصاريف المنزلية تصبح عبئاً في بعض الأحيان على الشريكين.

إن تعلّم كيفية الموازنة بين عادات الإنفاق والوضع المالي يمثل عقبة صعبة؛ يتعين على كل زوجين حديثي الزواج تجاوزها.

إذا وجدتما أنكما تتعارضان أو تتجادلان بشأن مواردكما المالية، فمن الأهمية بمكان أن تجلسا وتجريا مناقشة مفتوحة حول قيمكما وأهدافكما، شخصياً، وكزوجين أنتما مسؤولان عن إنشاء أهدافكما المالية وتحديدها ومتابعتها. من خلال العمل معاً كفريق واحد، ستتمكنان من التكيف مع وضعكما المالي الجديد بطريقة تناسبكما بشكل جيد.



2. الأقارب

غالباً ما يحاول الأهل إسداء النصائح إلى الزوجين الجديدين، بحجة أنهم أدرى منهما بما يجب القيام به على الصعيد الزوجيّ، ولكن ينسى الأهل أن الحياة التي يعيشها أبناؤهم تخصّهم وحدهم، ولهم مبادئهم ونمطهم الحياتيّ الخاص. وفي هذا الإطار، تكثر التدّخلات الأسرية، وتكثر معها المشاكل الزوجية.

عندما تظهر مشكلة تتعلق بأقاربك، تواصل مع شريكك بأنك تشعر بالتوتر. تذكر أن تكون محترماً، ولكن تعلم أن تضع حدوداً لمدى مساهمة كل مجموعة من الأصهار في حياتك الزوجية. قم بإجراء حوار مفتوح مع والديك وأقاربك حول ماهية هذه الحدود. من خلال التواصل الواضح والمفتوح، لن تكون قادراً على بدء عائلتك فحسب، بل أيضاً الحفاظ على أسرتك الحالية.

3. توزيع المهام المنزلية بين الزوجين

من أهم المشاكل التي قد تواجه الزوجين في السنة الأولى من الزواج، هي عدم توزيع المهام المنزلية على كلا الطرفين بشكل عادل.

من المتعارف عليه أن المرأة هي من تحمل العبء الأكبر في تنظيف المنزل، وهذا بحد ذاته قد يكون مشكلة لدى البعض، ولتفادي الوقوع في مثل هذه المشكلة، على الزوجين توزيع المهام في بداية الزواج وتوضيحها.

4. إهمال النفس

خلال السنة الأولى من الزواج، ووجود كل هذه المسؤوليات الجديدة، قد يقل اهتمام أحد الزوجين بنفسه، دون الإدراك بالأمر.

هذا الأمر يعد من المشاكل التي يعاني منها الأزواج خلال السنة الأولى من حياتهم معاً، ومن أهم هذه الأمور:

التوقف عن ممارسة بعض الهوايات بحكم الزواج والانشغال بالحياة الجديدة، عدم ممارسة النشاطات التي كانت يوماً ما تشكل متعة لكلا الطرفين؛ مثل التسوق مع الأصدقاء.

5. اختلاف الأطباع

من المتعارف عليه على صعيد المشاكل الزوجية في السنوات الأولى، هي المشاكل الناجمة عن الاختلاف في الطباع، وهذا الأمر يؤثر سلباً على مسار العلاقة بين الزوجين في حال كانا لا يجيدان التفاهم والتأقلم مع بعضهما البعض. من هنا تأتي أهمية التنازلات والتضحيات في هذا الإطار، حتى يتمكّن الزوجان من التعامل مع بعضهما بعضاً بالطريقة المناسبة.