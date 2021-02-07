النيسكافيه.. نشأته، فوائده وأضراره!

مما لا شك فيه أن النسكافيه أصبح من أكثر المشروبات تناولاً في عالمنا الأن، ولهذا كرست العديد من الدراسات لبحث فوائده وأضراره على الصحة العامة للأشخاص من مختلف الأعمار, وسنتطرق في هذا المقال إلى فوائد النسكافيه وأضراره حتى تكون على علم بتأثير هذا المشروب المنبه على صحتك.

نشأة النسكافيه

قامت شركة نستله عام 1930 بإنتاج علامة تجارية للقهوة, وذلك للمساعدة في الحفاظ على الفائض الكبير من محصول البن البرازيلي السنوي, حيث قام ماكس مورغنثالر المسؤول عن المشروع بطرح المنتج الجديد "نسكافيه" في 1 أبريل 1938.

مكونات النسكافيه

تتكون القهوة سريعة الذوبان من البن, حيث يتم استخدم القهوة المحمصة والماء في التصنيع, لهذا يتم تحميص البن وطحنه ثم تذويب المكونات القابلة للذوبان من القهوة بإضافة الماء الساخن, وفي الخطوة الأخيرة يتم تجفيف المستخلص الناتج إلى حبيبات أو مسحوق, ثم يتم تعبئته وطرحه بالأسواق.

فوائد النسكافيه

1- لعل من أبرز فوائد النسكافيه الرائعة هي قدرته على تجديد النشاط وتدعيم عمل الدماغ من خلال تحفيزه لعملية الانتباه.

2- يحتوي النسكافيه على العديد من مضادات الأكسدة التي تحول دون الإصابة بأمراض القلب.

3- للنسكافيه فائدة عظيمة وهي قدرته على تحسين المزاج وذلك لاحتوائه على نسبة من الكافيين.

4- من أكثر الفوائد التي قد تدفع النساء لتناول النسكافيه احتواؤه على الماغنسيوم والبوتاسيوم اللذان يلعبان دوراً هاماً في تنظيم مستويات السكر في الدم مما يقلل من شهية الفرد لتناول المزيد من السكريات والوجبات السريعة وبالتالي يساعد على التنحيف.

5- يساعد الكافيين على حرق الدهون ويسرع من عملية التخلص منها مما يساعد على التنحيف.

6- تشير بعض الدراسات إلى أن شرب القهوة عموماً والنسكافيه قد يقلل من أخطار الأمراض المميتة.

7- النسكافيه يقلل من خطر الإصابة بالسرطان حيث أظهرت إحدى الدراسات أن تناول النسكافيه قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال بنسبة 20٪، وسرطان بطانة الرحم لدى النساء بنسبة 25٪.

8- يشير بعض الباحثين إلى أن النسكافيه يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

9- يحمي النسكافيه عقلك حيث تساعد نسب الكافيين المرتفعة في الدم علي حمايتك من مرض الزهايمر والخرف.

أضرار النسكافيه

1- يمكن أن يسبب النسكافيه الأرق حيث أن الحد الأقصى الموصى به من الكافيين هو 400 ملليغرام، وهو الذي تحصل عليه من تناول 4 أكواب تقريبًا.

2- ينصح الباحثون المرأة الحامل بألا تشرب أكثر من كوب واحد في اليوم وذلك لأن الجنين شديد الحساسية للكافيين والذي يصل إليه بطبيعة الحال من خلال المشيمة.

3- إذا كنت تعاني من إرتفاع نسبة الكوليسترول فينبغي عليك أن تختار النسكافيه المصنوع من حبوب البن المصفاة جيداً وذلك لأن حبوب البن تحتوي على بعض المكونات التي ترفع من نسبة الكوليسترول في الدم.

4- شرب النسكافيه بكثرة قد يسبب الإصابة بقرحة المعدة والإرتجاع الحمضي لذلك يجب الحرص على تناوله باعتدال.

5- لا ينصح بتناول الأطفال للنسكافيه حيث أفادت إحدى الدراسات بأن استهلاك الأطفال 5-7 سنة للكافيين قد يزيد من احتمالية التبول اللاإرادي، كما أن المنبهات ليست خياراً جيداً بالنسبة للأطفال عموماً.

الكمية المسموحة بها

الكمية المسموح تناولها يومياً من القهوة سريعة التحضير (النسكافيه)، هي ما يقارب 4 إلى 5 أكواب يومياً كحد أقصى، على أن يكون تركيز القهوة في الكوب معتدلاً.

في النهاية نود أن نلفت انتباهك بأن الاعتدال في كل شيء نتناوله مطلوب, حيث أن الإفراط في شرب النسكافيه, يحرمك من فوائده ويعرضك لمخاطر صحية مختلفة نحن في غنى عنها.

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