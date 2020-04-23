يحتاج الجسم إلى الكربوهيدرات ليحولها إلى طاقة يستطيع بها القيام بالمجهود أو ممارسة الرياضة، لذلك فحرمانه من الكربوهيدرات ليس صحيا بالمرة ولكن السؤال الأهم هو ما نوع الكربوهيدرات التي يحتاجها الجسم؟

هناك النوع غير الصحي من الكربوهيدرات وهو الكربوهيدرات البسيطة والموجودة في الحلويات والمخبوزات ورقائق البطاطس المقلية والتي تزيد الوزن وتعزز الشعور بالجوع.



وهناك نوع آخر صحي من الكربوهيدرات وهو الكربوهيدرات المعقدة الغنية بالألياف والفيتامينات والعناصر الغذائية والتي تبطئ من عملية امتصاص هذه الكربوهيدرات فلا ترتفع نسبة السكر في الدم مرة واحدة أو تخزن الدهون.

وفي هذه المقال تعرف على أهم 10 مصادر للكربوهيدرات الصحية:

1- البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة من الأطعمة المفيدة صحيًا والتي لا تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، فثمرة متوسطة من البطاطا تحتوي على 100 سعر حراري فقط، بالإضافة إلى 25 % من الكربوهيدرات الصحية.

بالإضافة إلى ذلك تحتوي البطاطا على نسبة عالية من فيتامين «A» الذي يحمي صحة العينين، تصل إلى 6 مرات من احتياج الإنسان اليومى، إلى جانب احتوائها على الألياف التي تحمي صحة القلب.

2- الأرز البني

الأرز البني يعتبر من الحبوب الكاملة التي لها الكثير من الفوائد الصحية، فهو يحتوي على نسبة جيدة من البروتين والألياف التي تشعرك بالشبع.

فنصف كوب من الأرز البني المطبوخ يحتوي على 120 سعرا حراريا فقط وجرامين من الألياف و3 جرامات من البروتين و26 جراما من الكربوهيدرات الصحية.

3- المانجو

هذه الفاكهة لا تتميز فقط بطعمها اللذيذ، ولكنها مصدر صحي للكربوهيدرات والفيتامينات المهمة.

فكوب واحد من المانحو يحتوي على 100 % من احتياج الإنسان اليومي لفيتامين «C» وأكثر من ثلث احتياج الإنسان اليومي لفيتامين «A» بالإضافة لاحتواء الكوب الواحد على 100 سعر حراري فقط.

4- الشوفان

الشوفان هو اختيار ممتاز لوجبة الإفطار فهو يعمل على الشعور بالشبع لما يحتويه من ألياف وبروتين وعناصر غذائية أخرى.

فنصف كوب من الشوفان يحتوي على 27 جراما من الكربوهيدرات الصحية و4 جرامات من الألياف و 5 جرامات من البروتين.

كما يحتوي الشوفان على نوع من الألياف يدعى «بيتا جلوكان» والذي يعمل على تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم ويحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية.

5- الفاصوليا

الفاصوليا من الأطعمة التي لها أشكال متعددة فمنها الفاصوليا الخضراء والبيضاء والحمراء والسوداء، ولكن جميعها تحتوي على نسب جيدة من العناصر الغذائية التي تجعلها مصدرا مهما للكربوهيدرات الصحية.

فنصف كوب من الفاصوليا يحتوي على 7 جرامات من البروتين و20 جراما من الكربوهيدرات الصحية، بالإضافة إلى أنها تعمل على الشعور بالشبع لفترة طويلة.

كما تحتوي الفاصوليا السوداء على نسبة عالية من الحديد والفاصوليا الحمراء على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة.

6- البطاطس

هذا هو الوقت المناسب لتنسى فيه كل ما تعلمته عن كون البطاطس من المأكولات غير الصحية.

فثمرة متوسطة من البطاطس تحتوي على 150 سعرا حراريا فقط و33 جراما من الكربوهيدرات الصحية و860 مللي جراما من البوتاسيوم أي حوالي 20 % من الاحتياج اليومي.

وبالإضافة إلى ذلك تعزز البطاطس من صحة الجهاز الهضمي وتساعد في عملية الهضم، كما تقلل الشهية.

7- البنجر

اللون الغامق للبنجر يشير إلى احتوائه على الكثير من مضادات الأكسدة التي تعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، لكونها لها خصائص في مقاومة الالتهاب.

ويعتبر البنجر من الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية قليلة للغاية مع الكثير من الفوائد الصحية، فثلاث ثمرات من البنجر تحتوي على 100 سعر حراري فقط، و23 جراما من الكربوهيدرات و7 جرامات من الألياف و800 مللي جرام من البوتاسيوم.

8- الجزر

الجزر ليس مفيدا فقط لصحة العينين فهو يعزز الجهاز المناعي ومفيد لصحة البشرة كذلك، بالإضافة لكونه مصدرا صحيا للكربوهيدرات.

فثلاث ثمرات كبيرة من الجزر تحتوي على 20 جراما من الكربوهيدرات و100 % من احتياج الإنسان اليومي لفيتامين «A» و15 % من احتياج الجسم للبوتاسيوم.

9- الموز

الموز يحتوي على الكثير من السكريات ولكنه غني أيضا بالألياف والتي تبطئ من امتصاص السكر في الجسم وبالتالي لا تعمل على رفع نسبة السكر في الدم، ليصبح بذلك الموز من الأطعمة الصحية والمفيدة.

فثمرة متوسطة من الموز تحتوي على 100 سعر حراري فقط و26 جراما من الكربوهيدرات الصحية، كما أنه مفيد لصحة الجهاز الهضمي ويقلل من الشهية ويعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

10- البلح

البلح من الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية والكثير من السكريات أيضا، مما يجعله مصدرا جيدا للكربوهيدرات المعقدة.

فثمرتان من البلح تحتويان على 33 جراما من الكربوهيدرات الصحية و4 جرامات من الألياف، كما يساعد البلح في علاج الإمساك لأنه يحتوي على الألياف غير القابلة للذوبان.

الأطعمة المسموح بها في رجيم الكربوهيدرات:

- الخضراوات الطّازجة دون المُعلّبة منها.

- الّلحوم غير المُعالجة والدّواجن والأسماك والبيض.

- البقوليّات باستثناء الحمص، وال"bean sprouts"، وفول الصويا، والماش والفول العادي.

- الألبان المصنوعة منزليّاً التي تتطلّب التخمير لمُدة لا تقل عن 24 ساعة.

- الفواكه والعصائر دون إضافات.

- المكسّرات كالفستق غير المقشور وزبدة الفول السّوداني الطّبيعيّة.

- زيت الزّيتون، وزيت الذّرة، وزيت جوز الهند، بالإضافة لزيت فول الصّويا.

- شرب الشّاي الخفيف والقهوة.

- الخردل والخل.

- الجيلاتين غير المنكّه.

- السّكرين.

الأطعمة الممنوعة في رجيم الكربوهيدرات:

- أنواع السّكر المُختلفة، كالفركتوز المالتوز، سكر القصب، وغيرها من السّكريات، وخاصّة الأنواع المُعالَجة منها.

- جميع الخضراوات المُعلّبة.

- الحبوب المُختلفة بأنواعها وأي شيئ يُصنع منها، كالقمح والشّعير والأرز والحنطة السوداء و الصويا.

- بعض البقوليّات كالحمّص وفول الصّويا وغيرها.

- الخضار ذات التكوين النّشوي، كالبطاطا والجزر الأبيض وأعشاب البحر وما شابه ذلك.

- أنواع الّلحوم المُعالجة والمُعلّبة.

- الحلوى والشّكولاتة والخرّوب.

- الزّيوت والدّهون التجاريّة، كزيت الكانولا، والمايونيز التجاري، والكاتشب التجاري، وخل البلسمك، ودقيق الخبز، بالإضافة إلى السّمن الصناعي.

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