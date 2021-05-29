أهم 7 أسباب لفشل معظم العلاقات العاطفية.. تعرفي عليها

لا أحد يريد أن يفشل في علاقاته. لهذا ، يحاول الجميع تقديم كل ما يلزم لإنجاح العلاقة. ومع ذلك ، في بعض الأحيان يفشلون على الرغم من كل الجهود...

هذا يترك الشريكان يتساءلان ما الخطأ الذي حدث ؟! الإجابة على هذا السؤال صعبة للغاية لأن هناك أشياء خفية تؤدي إلى وصول العلاقة الى نتائج كارثية.

فيما يلي أهم 7 أسباب لفشل معظم العلاقات:

عدم تقبّل شريكك على ما هو عليه

الكثير من الناس لديهم صورة مثالية لـ "الشخص المثالي". عندما يقعون في الحب ، فإنهم يحاولون جعل أحبائهم مناسبين لتلك الصورة المثالية ، والتي غالبًا ما تنتهي بالاستياء وخيبة الأمل. يجب أن تكون قادرًا على قبول شريكك بكل صفاته الحسنة والسيئة.

توقعات متباينة

ليس من السهل أن يسير الزوجان في رحلة معًا لفترة طويلة إذا كانت لديهما توقعات مختلفة عن الحياة أو المستقبل. بمرور الوقت ، قد تختلف توقعات الزوجين في العلاقة ، حيث يبدأن في رؤية خطط حياتهما على أنها "ما أريد" ، بدلاً من "ما نريد".

الثقة والولاء

الثقة والولاء دائمًا يدا بيد. الشريك الذي لا يثق بك لتكون مخلصًا له / لها ، لن يرغب في البقاء معك. الثقة هي شيء تبدأ في بنائه منذ اللحظة التي تلتقي فيها. عندما يتم العبث به، من الصعب جدًا إعادة بنائه.

مسألة التواصل

إنه أحد أهم أسباب الانفصال والطلاق. غالبًا ما تحدث مشكلات التواصل بسبب الازدراء، وهو عكس الاحترام. غالبًا ما يتم التعبير عن الازدراء من خلال الحكم السلبي أو النقد أو السخرية فيما يتعلق بقيمة الفرد. هذا يدمر صحة ورفاهية العلاقة الرومانسية.

لا يعيشا اللحظة

من أجل التطور والازدهار ، تحتاج العلاقات إلى وقت. لا تتعامل مع علاقتك على أنها سلسلة من العقبات التي يجب تجاوزها. يجب أن يكون الأمر دائمًا حول ما هو عليه في تلك اللحظة ، ويجب أن تكون دائمًا في الوقت الحالي ، مستمتعًا به على أكمل وجه.

النرجسية

غالبًا ما تتميز النرجسية بعدم وجود علاقة حميمة حقيقية في العلاقات. قد تشمل علاماتها عقدة التفوق، والجاذبية الزائفة، والصورة الذاتية العظيمة، والأنانية المفرطة، وما إلى ذلك. وغالبًا ما يؤدي هذا إلى شعور الشخص الآخر بالدونية أو أقل قيمة.

القضايا المالية

كلما طالت مدة علاقة الزوجين معًا ، زادت احتمالية عدم التوافق المالي. في الواقع ، تؤثر القضايا المتعلقة بالمال على أعمق مخاوفنا بما في ذلك الثقة والأمان والأمن والسيطرة والبقاء.

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