طبيب البوابة: كوفيد-19 يسبب ضعف الانتصاب لدى الرجال

أصبحت الأمراض المصاحبة المتعلقة بـ كوفيد-19 ظاهرة شائعة خلال الموجة الثانية من الفيروس التاجي...

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من الفطريات السوداء والفطريات البيضاء ونقص الأكسجة إلى الالتهاب الرئوي ، يؤثر مرض كوفيد -19 على أعضاء مختلفة من أجسامنا ويجعلنا عرضة للإصابة بأمراض مختلفة. وجدت إحدى الدراسات الحديثة أن كوفيد-19 يمكن أن يسبب ضعف الانتصاب ويؤثر على الخصوبة.

الدراسة

أجريت الدراسة على عينة من الرجال الإيطاليين ووجدت أن فيروس كورونا المستجد يضر بجهاز القلب والأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية، والذي بدوره يمكن أن يؤثر على انتصاب الرجل. يمكن أن ينسد تدفق الدم إلى القضيب أو يضيق نتيجة لحالة الأوعية الدموية الجديدة التي يسببها الفيروس.

وجدت نتائج الدراسة أن ضعف الخلايا البطانية من كوفيد-19 يمكن أن يؤدي إلى ضعف الانتصاب لدى الرجال.

حتى الآن، تم الإبلاغ عن العديد من حالات ضعف الانتصاب حول العالم. ومع ذلك، لم يتم إجراء أي دراسة خاصة حول هذا الموضوع ، والتي يمكن أن تقدم لنا بعض النتائج الحاسمة.

ووجدت الدراسة أيضًا أن عدوى كوفيد-19 وحدها ليست مسؤولة عن التسبب في ضعف الانتصاب لدى الرجال. يحدث هذا في العديد من الحالات بسبب التوتر والقلق والشعور بالوحدة والصعوبات المالية المرتبطة بالجائحة. وبالتالي ، فإن معالجة قضايا الصحة العقلية ضرورية لتحديد العوامل التي تؤثر على ضعف الانتصاب.

يكون ضعف الانتصاب أعلى لدى الرجال المصابين بأمراض مصاحبة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

علاج ضعف الانتصاب

يمكن أن يساعد تغيير عادات نمط الحياة في إدارة ضعف الانتصاب. يمكن أن يساهم الحوار الصريح مع شريكة حياتك وامتلاك عقلية إيجابية بشكل كبير في حل المشكلة.

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