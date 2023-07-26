البوابة - لندن مدينة نابضة بالحياة ومثيرة مليئة بالأشياء التي يمكن رؤيتها والقيام بها خاصة في الصيف ، بغض النظر عن الوقت من العام الذي تزوره. ومع ذلك ، يعد الصيف وقتًا خاصًا لقضاء لندن ، حيث يكون الطقس دافئًا ومشمسًا ، وهناك العديد من المهرجانات والمناسبات التي تقام.

أهم 7 أماكن يمكنك زيارتها في لندن هذا الصيف



فيما يلي بعض أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها في لندن خلال العطلة الصيفية:

1. زيارة قصر باكنغهام: قصر باكنغهام هو المقر الرسمي لملوك إنجلترا ، ويجب أن يراه أي زائر إلى لندن. يمكنك القيام بجولة في غرف العرش أو يمكنك مشاهدة حفل تغيير الحرس.

2. استكشف برج لندن: برج لندن هو قلعة تاريخية تم استخدامها كسجن وإقامة ملكية وخزينة. يمكنك استكشاف الأبراج و مجوهرات التاج وغرف الإعدام.

3. التنزه على طول نهر التايمز: نهر التايمز هو نهر جميل يمر عبر لندن ، وهو مكان رائع للتنزه أو المشي أو الذهاب في رحلة بالقارب. يمكنك أيضًا العثور على العديد من المقاهي والمطاعم على طول النهر ، حيث يمكنك الاستمتاع بوجبة مع إطلالة.

4. زيارة المتحف البريطاني: يعد المتحف البريطاني من أكبر وأشهر المتاحف في العالم ، ويضم مجموعة كبيرة من القطع الأثرية من جميع أنحاء العالم. يمكنك بسهولة قضاء أيام في استكشاف المتحف ، ولكن بعض المعروضات الأكثر شهرة تشمل حجر رشيد ، وإلجين ماربلز ، والمومياوات.

5. شاهد عرضًا مسرحياً: تعد West End في لندن موطنًا لبعض أشهر المسارح في العالم ، وهي مكان رائع لمشاهدة العروض. يمكنك أن ترى أي شيء من المسرحيات الموسيقية إلى المسرحيات إلى الأوبرا.

6. زيارة مهرجان الصيف: لندن هي موطن للعديد من المهرجانات الصيفية ، بما في ذلك Notting Hill Carnival و Summer in the City Festival و Wireless Festival تعد هذه المهرجانات طريقة رائعة لتجربة الثقافة البريطانية ومشاهدة بعض أفضل فناني الموسيقى والرقص في العالم.

7. استرخ في المقاهي البريطانية العريقة: تشتهر بريطانيا بثقافة المقاهي والحانات الخاصة بها ، ولا توجد طريقة أفضل لتجربتها من الاسترخاء في أحدى هذه الأماكن الشعبية. حيث يمكنك مشاهدة الناس أو قراءة كتاب أو الاستمتاع بالجو فقط.



نرجو أن تكون الأنشطة التي اخترناها لك مسلية، يمكنك القيام بهذه الجولات وغيرها من الجولات السياحية الممتعة في عاصمة الضباب لندن خلال العطلة الصيفية. مع وجود الكثير لتراه وتفعله ، من المؤكد أنك ستقضي وقتًا لا يُنسى.



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