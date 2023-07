البوابة – إذا كنت تقضي إجازة قصيرة في دبي وترغب في الاستمتاع بكوب من القهوة اللذيذة في مكان خيالي مع إطلالة خرافية، فنحن نقترح عليك زيارة هذه الأماكن الرائعة التي خصصت لضيوفها أجمل الإطلالات المبهرة التي لن تجد أي شيء يقارن بها في العالم. انها دبي درة الخليج ودار الحي بمبانيها العصرية ومراكزها التجارية العملاقة والمقاهي المميزة والطبيعة الخلابة التي ستبهرك وتبهر عائلتك واصدقائك. تعالوا معنا نحتسي ألذ فنجان قهوة في أجمل مدينة في دولة الإمارات العربية المتحدة:

أفضل المقاهي ذات المناظر الخلابة في دبي

1. مطعم ولاونج أت موسفير(At.mosphere Dubai) يعد واحداً من أرقى سلاسل المطاعم في دبي. يقع هذا المكان في الطابقين 122 و 123 من برج خليفة ، وهو مكان رائع لمأكولاته الشهية. الجو الرائع مع الديكور المذهل هو المزيج المثالي الذي تحتاجه لتجربة الحياة الليلية في هذا المكان. يمكنك أن تتوقع مشروبات فاخرة ومأكولات خاصة وموسيقى ممتعة ودي جي كلاسيكي سيجعل زيارتك تستحق الذكرى. يتيح لك المكان مشاهدة منظر الغروب الساحر أثناء تناول الطعام في أجواء الراحة الفاخرة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن موقعه يفيد السياحة في دبي لأنه يجذب المزيد من الناس للاستمتاع بكلتا المنطقتين. لذلك لا تنتظر أكثر من ذلك لتجمع عائلتك معًا لتناول العشاء في أفضل مطعم في دبي أثناء تواجدك في الطوابق العليا من برج خليفة.

موقع أت موسفير: برج خليفة ، وسط مدينة دبي ، الإمارات العربية المتحدة

أوقات اللاونج: قهوة الصباح - 7 صباحًا حتى 9 صباحًا ، شاي بعد الظهر - 12:30 ظهرًا حتى 4:30 مساءً ، المشروبات - 5 مساءً - 11:30 مساءً

مواعيد المطعم: الإفطار - 7 صباحًا - 11 صباحًا ، الغداء - 12:30 مساءً - 4 مساءً ، العشاء - 6 مساءً - 12 صباحًا

سعر تذكرة - يبدأ الحجز من 430 درهم إماراتي للفرد.

https://www.atmosphereburjkhalifa.com/lounge/

2. ذا فيو في نخلة دبي (The View) :

يقع هذا المقهى في الطابق 52 من الفندق، ويوفر إطلالات بانورامية على نخلة جميرا والخليج العربي. انها وجهة فريدة من نوعها على قمة برج النخلة، 240 مترًا فوق سطح الأرض. تمتد صالة ذا فيو الأنيقة على مساحة 120 مترًا مربعًا وتقدم مجموعة مختارة من المشروبات مع إطلالة متواصلة على نخلة جميرا وبحر العرب وأفق دبي المهيب. استمتع بفنجان من القهوة مع مجموعة من الأطعمة الخفيفة مثل كرواسون سادة أو كرواسون بالشوكولاتة أو كرواسون باللوز

بينما تطل على أفضل إطلالة على نخلة جميرا.

قم بزيارة The View كل يوم في غير ساعات الذروة للاستمتاع بالهدوء والمنظر الرائع https://www.theviewpalm.ae/the-view-at-the-palm/

3. سوق مدينة جميرا (Souk Madinat Jumeirah):

يحتوي هذا السوق في الهواء الطلق على العديد من المقاهي المطلة على خور دبي وبرج العرب.

4. المزرعة في البراري. (The Farm in Al Barari)

يقع هذا المقهى في بيئة خضراء مورقة ، مع إطلالات على الحدائق المحيطة وأفق البراري.

5. كافالي كلوب في مركز دبي المالي العالمي. (Cavalli Club in DIFC)

يحتوي هذا المقهى على تراس على السطح يطل على أفق دبي والحي المالي.

6. جياردينو في جميرا بيتش ريزيدنس. (Giardino in Jumeirah Beach Residences)

يحتوي هذا المقهى على شرفة تطل على الخليج العربي وبرج العرب.

7. رصيف الميناء في جميرا بيتش ريزيدنس. (The Jetty in JBR)

يقع هذا المقهى على رصيف يطل على الخليج العربي وأفق المدينة.

8. نون في السيف. (Noon in Al Seef)

يقع هذا المقهى في بيئة عربية تقليدية ، ويطل على خور دبي وواجهة السيف البحرية. هذه مجموعة مختارة من المقاهي الرائعة ذات المناظر الخلابة. مع وجود العديد من الخيارات للاختيار من بينها ، فمن المؤكد أنك ستجد المكان المثالي للاستمتاع بفنجان من القهوة والاستمتاع بالمناظر الخلابة للمدينة.

