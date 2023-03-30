البوابة - أوقات لا تضيعها أبداً الدعاء مستجاب بها خاصة في شهر رمضان المبارك لتتحقق الأمنيات والأحلام، وذلك من خلال التضرع إلى الله سبحانه وتعالى وطلب الصحة والعافية والعفو في الدنيا والآخرة ، وطلب الرزق والزواج والأبناء والستر وكل ما يتمناه قلب الإنسان على مدار حياته، وفيما يلي افضل الأوقات لا تضيعها أبداً الدعاء مستجاب بها:

أوقات لا تضيعها أبداً الدعاء مستجاب بها

أول ساعة بعد أذان الفجر

قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر الحجة والعمرة".

آخر ساعة قبل أذان المغرب

الامتنان والدعاء والتسبيح، قال الله تعالى: "وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب".

وقت السحر قبل أذان الفجر

أكثروا من الدعاء والاستغفار، قال الله تعالى: "والمستغفرين بالأسحار".

شروط استجابة الدعاء

إخلاص النية إلى وجه الله سبحانه وتعالى.

الاستغفار

التوبة عن المعصية.

العزم على ألا نعود إلى الذنوب والمعاصي.

الصلاة على النبي

أن نسأل الله بأسمائه الحسنى.

يستحب إحسان الوضوء واستقبال القبلة.

الإكثار من دعوة يونس "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".

الإلحاح في الدعاء.

ألا يتضمن الدعاء الإثم أو العدوان أو المعصية أو العصيان.

أدعية مستجابة لتسهيل الأمور

رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة لساني، يفقهوا قولي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الصعب إن شئت سهلاً، يا أرحم الراحمين.

اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب، آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم لك الحمد يا من علم الأنبياء والمرسلين، اللهم لك الحمد يا من علم الملائكة المقربين، اللهم لك الحمد يا من علم العلماء العاملين، اللهم لك الحمد يا من علم الأولياء والصالحين، اللهم يا مؤنس كل وحيد، ويا صاحب كل فريد، ويا قريب غير بعيد، ويا شاهد غير غائب، ويا غالب غير مغلوب، صلِ على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك، النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

اللهم يا رب كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام فإنهم لاينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يامقلب القلوب "ثلاث مرات " ثبت قلبي على دينك.. ياعلام الغيوب "ثلاث مرات" أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله واستجلبت محبتهم.

دعاء التراويح اللهم اهدنا فيمَن هديت

كيفية صلاة التراويح في البيت