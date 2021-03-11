أول فندق من علامة والدورف أستوريا في الكويت يستعد للافتتاح في الخريف

يضم فندق والدورف أستوريا الفاخر في الكويت 200 غرفة أنيقة وعصرية، ومطاعم ذات مستوى عالمي، وقاعة احتفالات رائعة، ومنتجع صحي ورائع

يستعد فندق والدورف أستوريا الكويت، الذي يتميز بموقعه في مجمع الأفنيوز مول، أكبر وجهة للبيع بالتجزئة والترفيه والحياة العصرية في الكويت، لافتتاح أبوابه لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام. ويضم الفندق المذهل 200 غرفة وجناح ديلوكس بتصميم عصري وفسيح يغمره ضوء الشمس مع إطلالات بانورامية على أفق مدينة الكويت المتلألئ.

وسيستمتع الضيوف برحلة ترتقي بأحاسيسهم في هذا الفندق الذي يعد غاية في الفخامة والأناقة، ابتداءً من المطاعم المميزة التي تقدم مجموعة من الأطباق الشهية والموكتيلات المنعشة، وصولاً إلى منتجع والدورف المذهل الذي يمتد على مساحة 13,560 قدمًا مربعًا والذي سيمنحهم الشعور بالاسترخاء والتجدد. وتعيد استراحة النادي الحصرية بالفندق تعريف معنى الفخامة، حيث تجمع بين الأجواء الخاصة والمريحة مع الخدمة المصممة حسب الطلب. وفي الوقت نفسه، تتوفر قاعات للاجتماعات والفعاليات المميزة، ومن ضمنها قاعة الاحتفالات الكبرى، حيث تعد أماكن مثالية للاحتفالات التي لا تُنسى أو فعاليات الشركات.

يقع والدورف أستوريا الكويت بجوار مجمع الأفنيوز مول الشهير مباشرةً، حيث يتيح الفرصة للوصول بسهولة إلى أكثر من 1100 متجر و28 صالة سينما،مما يجعله الوجهة المثالية للترفيه والعمل.