ملاذ من الفن والجمال في فندق وسبا ماجستيك برشلونة

يقف فندق وسبا ماجستيك برشلونة في قلب المشهد الفني في مدينة برشلونة، متميزا منذ افتتاحه باعتباره مكانًا للفن والجمال، حيث كرّس هيكله الضخم كمكان للفنانين الراسخين والجدد لمشاركة أعمالهم وإبداعاتهم مع المسافرين، غامرة إياهم ضمن عالم من التفسيرات الحديثة والكلاسيكية للروح البشرية ومفهومها عن العالم من حولها.

منذ افتتاحه، كان فندق وسبا ماجستيك برشلونة بمثابة معرض للمجموعة الفنية الخاصة بالعائلة المالكة له، والتي تضمنت لوحات، أثاثًا، مزهريات وسجاد، موقّعة من قبل العديد من أبرز فناني القرن الماضي من بينهم بيكاسو وميرو، مما أدى إلى خلق هوية فنية عملت على تشكيل الرؤية التي تسعى إلى الترويج للفندق كأحد أبرز دعاة الفن والمروجين له في المدينة، مشاركا إياه مع عشرات الآلاف من الضيوف وعشاق الفن كل عام.

في عام 1996، أصبح فندق وسبا ماجستيك برشلونة أول فندق في إسبانيا يقيم معرضًا فنيًا، عملت على تنظيمه مؤسسة الفن في برشلونة، بمشاركة العديد من المعارض الوطنية والدولية التي عرضت مجموعة من اللوحات لفنانين شباب أو غير معروفين نسبيًا في 60 غرفة. في غضون أربعة أيام، زار المعرض عشرة آلاف شخص، مكللين هذا المعرض بالنجاح نظرا للإقبال الجماهيري الكبير. استضاف الفندق النسخة الثانية من المعرض في عام 1997 قبل تجديده، وقد أقيم في أربعة طوابق وزاره أحد عشر ألف شخص في ثلاثة أيام، مع تبرع العديد من الفنانين البارزين بأعمالهم للجمعيات الخيرية. ساعدت هذه المعارض في تعزيز سمعة الفندق كبوابة للتراث الفني لبرشلونة بين المسافرين حول العالم.

تشمل بعض اللوحات المعروضة التي يمكن للضيوف الاستمتاع بها في فندق وسبا ماجستيك برشلونة ما يلي:

سانتياغو مع رجل أبوستولي: تم رسمها في القرن الخامس عشر من قبل الرسام المنحدر من فالينسيا، غونزال بيريس ساريا، الذي كان مُحدّثًا للفن القوطي الدولي، وقد ابتكر دقة متقنة تتماشى مع معظم المدارس الدولية، وتختلف عن المدرسة الفالنسية التي كانت أهم مدرسة في شبه الجزيرة في ذلك الوقت.

كريبوسكولو (الشفق): رسمها موديست أورجال، أحد أعظم الفنانين الإسبان في القرن التاسع عشر، والذي كان مصدر إلهام لكل من دالي وميرو. كان عمله عبارة عن توليفة من الواقعية المكتسبة التي يصحبها تفسير رومانسي، شارك في بعض أكبر المعارض في برشلونة، مدريد، باريس، بروكسل، ميونيخ، أولوت وغيرها، ونالت أعماله الكثير من التقدير.

ليندو لا كارتا (قراءة الرسالة): أبدعها ديونيس بايكسيراس، وهو فنان طبيعي بارز معروف بأسلوب رسم واقعي للغاية يتميز بالتفاصيل والدقة. زينت أعماله قاعة جامعة برشلونة. من بين أعماله المجلس الرابع في توليدو، برئاسة القديس إيسيدورو في إشبيلية؛ حضارة خلافة قرطبة في عهد عبد الرحمن الثالث، ألفونسو العاشر الحكيم محاطًا بمساعديه، والكثير غيرها.

تعد زيارة فندق وسبا ماجستيك برشلونة تجربة تتجاوز الإقامة التقليدية، فهي جسر يربط بين المسافرين وبين تاريخ، ثقافة وتراث المدينة، تصحبها خدمات الضيافة المشهورة عالميًا والمقدمة مع الرعاية والاهتمام المثاليين لتصميم تجربة لا تُنسى للجميع.

منتجع سونيفا جاني في المالديف يفتتح سبعاً وعشرين فيلا عائمة جديدة

فندق إليمنت الجدّاف يدعو ضيوفه للاستمتاع بإقامة تركّز على اللياقة والصحة