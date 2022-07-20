أومليت بالخضار من الوجبات الصحية في الفطور والغنية بالبروتينات والأحماض الأمينية الأساسي في صنع وبناء عضلات الجسم وأنسجته المختلفة، ويعتبر البيض غنيّ بهذه الأحماض والبروتينات مما يجعله عنصرًا مهمًا لدعم صحة الجسم والمساهمة في بناءه بشكلٍ أقوى.

أومليت بالخضار

مقادير أومليت بالخضار

٥ عدد بيض

١/٢ ملعقة حجم صغير من بودرة الثوم

رشة بابريكا أو رقائق الفلفل الحار

١ ملعقة حجم كبير حليب قليل الدسم

١ ملعقة حجم كبير جبنة موزاريلا

١ ملعقة حجم كبير جبنة شيدر

١/٤ كوب ملفوف مفروم ناعم

٢ ملعقة كبيرة جزر مبروش

ملح وفلفل أسود "حسب الرغبة"

١ ملعقة حجم كبير من زيت زيتون

طريقة تحضير أومليت بالخضار

أولاً يخفق البيض مع الحليب وبودرة الثوم والبابريكا والملح والفلفل جيداً.

ثم تضاف الخضار ونصف كمية الجبنه إلى البيض وتخلط معاً.

ثم يحمّى الزيت في مقلاة على نار متوسطه.

ثم يضاف خليط البيض ثم تخفف النار ويقلّب الخليط بملعقه خشبيه بلطف حتى يستوي البيض.

وأخيراً تضاف باقي الجبنه قبل رفع البيض عن النار بقليل وتقلّب مع البيض حتى تذوب، وصحتين وعافية.

هل البيض الأومليت مفيد؟

البيض الأومليت غني بالفيتامينات A و E و K ؛ وبالإضافة إلى مجموعة فيتامينات ب مثل جرعة الطاقة B12 وحمض الفوليك والريبوفلافين، ويحتوي البيض المقلي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية الثمانية والتي تعد أساسية في بناء قوة العضلات وعمقها، والتعافي، وتشجيع وجود المعادن ذات التأثير العالي مثل الزنك والحديد والكالسيوم.

هل تناول البيض المقلي يوميا مضر؟

نعم، لأنه صفار البيض يحتوي على الكولسترول، لذلك ينصح بالابتعاد عن تناوله لمرضى القلب، ولا يختلف البيض المقلي عن المسلوق من حيث المحتوى من العناصر الهامة للجسم، ولكن البيض المقلي يحتوي على كمية دهون أكثر، لذلك ينصح بالبيض المسلوق لتجنب السمنة.

ما هي فوائد صفار البيض؟

فوائد صفار البيض تعزيز صحة الأمعاء والمثانة

التخلّص من الاضطرابات الهضمية

زيادة مستوى امتصاص المعادن في الجسم

الحفاظ على صحة الدماغ وتطوير القدرات العقلية

تقليل خطر الإصابة بالالتهابات

فطيرة الفراولة الباردة

أصداف المعكرونة المحشوة بالريكوتا