أيتها العروسة تناولي موز قبل النوم لتحسين بشرتك

فوائد تناول الموز أكثر من أن تُحصى خصوصا لناحية قدرته على التقليل من أعراض الاكتئاب، وتحسين المزاج ومنح الشخص الشعور بالسعادة بالاضافة الى قدرته على تنظيم مستويات السكر في الدم، واحتوائه على كميات كبيرة من الحديد، وقدرته على مكافحة ضغط الدم والتخلص من مشكلة الإمساك وغيرها من الفوائد التي لا تُحصى

ولكن ماذا تعرفين عزيزتي العروس عن فوائد تناوله قبل النوم؟ هذه الفوائد تهم كل عروس مقبلة على الزواج لأنها تساعدها في التخلص من مشاكل عدة. فما هي ابرز هذا الفوائد؟

النوم السليم: في فترة التجهيزات تعيش العروس تحت ضغوط نفسية كبيرة تنعكس على نوعية نومها فتحرمها من التنعم به، وتضطر احيانا الى تناول حبوب تساعدها على النوم. ولكن يمكن استبدال هذه الحبوب بتناول موزة واحدة قبل النوم والجلوس من دون حركة مما يساعد الجسم على النوم الفوري، إذ أنها تحفز الجسم على إنتاج مادة السيروتونين التي لها نفس تأثير التخدير وتحتوي في الوقت نفسه على كميات كبيرة من البوتاسيوم وهو عبارة عن عنصر كيميائي يساعد الجسم على الارتخاء ويساعد في النوم بسرعة

من فوائد تناول الموز قبل النوم أيضا أنه يساعدك في الحصول على الهدوء النفسي وتحسين مزاجك وتخليصك من التوتر الذي تعيشين تحت وطأته جراء التجهيز، وبذلك يصبح الجسم مسترخيا وقادرا على النوم بسهولة ومن دون عناء

كما أن من فوائد تناول الموز قبل النوم هو أنه يمكن أن يكون بديلا للوجبات غير الصحية في هذه الفترة المسائية، مثل الحلوى او المملحات، او حتى تناول الطعام نفسه الذي يُعد مضرا في هذا الوقت

كانت هذه أبرز فوائد اكل الموز قبل النوم للعروس 2019 فلا تترددي عزيزتي في الاستفادة منها في الفترة التي تسبق حفل زفافك

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