أيها الرجل كيف تختار القميص المناسب للون بدلتك؟

يهتم الرجل الناجح بالظهور بشكل لائق وارتداء بدل في المناسبات واللقاءات الهامة، ولكنه يجد صعوبة في اختيار لون القميص الذي يناسب شكل ولون البدلة.

نستعرض لكم نصائح لاختيار لون القميص المناسب للبدلة لإطلالة كلاسيكية جذابة:

-عند ارتداء البدل المقلمة أو المزينة بطبعات المربعات عليك تجنب القمصان التي تحتوي على نقوش واعتماد قميص سادة.

-عند اختيار بدل بالألوان الفاتحة يفضل ارتداء قميص بألوان الباستيل.

- اعتمد الألوان الحيادية كاللون الأبيض والأزرق السماوي "البيبي بلو"، مع البدل التي يصعب عليك اختيار لون القميص المناسب ليها.

- لاعتماد إطلالة كاجوال يمكن تنسيق بليزر من اللون الأزرق مع قميص وبنطلون باللون الأبيض، أو ارتداء قميص باللون النبيتى مع بنطلون من الدنيم باللون الأزرق الغامق.

- اعتمد البدلة البنى مع قميص باللون السماوي، أو الوردي الهادئ، أو الكحلي.

-يمكن تنسيق القميص الأسود مع البدلة الرمادية فهي مثالية لجميع ألوان البشرة، أو اختيار قميص باللون الأزرق أو الأرجواني.

-يفضل تنسيق القمصان ذات الألوان الزاهية مع البدل الزرقاء، وخاصة الأزرق الفاتح، أو الفوشيا بدرجاته.

-عند اعتماد قميص مين بطبعات المربعات أو بالنقوش يفضل اختيار بدلة سادة بألوان حيادية، وربطة عنق مختلفة الأنماط

- يفضل بعض الرجال القمصان ذات التصاميم الفضفاضة للشعور بالراحة وسهولة الحركة، ولكن ذلك يجعلهم أكبر سنًا وأكثر وزنًا.

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