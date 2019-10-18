10 أسرار للغة الجسد توضّح لك حقيقة من حولك

تثير جملة أسرار لغة الجسد فضول الكثير من الناس، فهي تمثل ما يشبه علم الغيبيات، كما أنها تشد الاهتمام بمنحها فرصة لفهم ما يدور في فكر شخص ما وما بداخله دون أن يصرح به، ولكن لغة الجسد علم له قواعد وتفسيرات واضحة، إذ أن لكل حركة أو وجه تعبيري معنى محدد وواضح بالنسبة لهذه اللغة، وهنا سنتعرف سويًا على أكثر عشر أسرار لحركات شائعة يقوم بها الشخص مع تفسير هذه الحركة بناءً على لغة الجسد:

أسرار لغة الجسد:

فيما يلي 10 من أبرز الحركات الجسدية مع تفسير وتوضيح معنى كل حركة:

1- عدم النظر في العينين: تنم هذه الحركة عن إنعدام الثقة.

2- النظر إلى الأعلى أو باتجاه اليمين: تدل هذه الحركة على محاولة تذكر أمر ما.

3- توسع حدقة العين: يدل على اهتمام كبير بشيءٍ ما.

4- وجود مسافة قليلة بين الساقين: تدل على الراحة.

5- ترك اليدين بشكل مستلقي على الجانبين: تدل على الإنفتاح للتواصل مع الآخرين

6- تحريك المتحدث ليده بالإيماءات أثناء الحديث: تدل على تحسين مصداقية الشخص لدى المستمعين.

7- الابتسامة: تجذب الأشخاص وتمنحهم الشعور بالسعادة.

8- حك الأنف أو الأذن أو الذقن: تدل على تشتت الإنتباه وعدم فهم الحديث أو الشعور بالملل.

9- فرك أصابع اليد: يدل فرك الأصابع على عدم الراحة والتوتر.

10- المشي والوقوف: توضح طريقة الوقوف أو المشي الكثير من الخبايا حول الشخصية، فعندما يمشي الشخص بشكل معتدل ومنتصب القامة ورافعًا رأسه فإن ذلك يدل على ثقته بنفسه وقوته، بينما تدل طريقة المشي بتراخي كبير أو بانحناء في الرأس أو الظهر، فإنه سيدل على شخصية ضعيفة.

هناك عدد كبير من التصرفات والحركات التي تدل على صفات معينة في الشخصية، أو عن تفكير الشخص وغاياته، ولكن قدمنا لكم في هذا المقال مجموعة من أبرز الحركات الشائعة والتي تحدث بشكل يومي معكم أو مع أشخاص تقابلونهم، وبالتالي يمكنكم الإستفادة منها كي تتعرفوا على خبايا الشخصيات وما يدور بأفكار هؤلاء الأشخاص، وهذا ما جعل الناس يعتبرونها أسرار لغة الجسد فهي فعلًا تمثل أسرار ما يدور بالنفس البشرية.

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