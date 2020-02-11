أي الهدايا هي الأفضل لديك من الشريك في عيد الحب؟

تحتفل الكنيسة الغريبة بعيد الحب يوم 14 شباط من كل عام، فيما تحتفل به الكنيسة الشرقية يوم 30 يوليو. وهو عيد بثيمة دينية بحتة، لكنه بات يحمل طابعاً رومانسياً ويُحتفَل به في أنحاء العالم كلها كعيد للعشّاق، دون استحضار رمزياته الدينية.

ويعتبر عيد الحب من أكثر المناسبات رومانسية وخصوصية بين الزوجين، لا سيما أنها فرصة ذهبية للبوح بمشاعر الامتنان على رابط الزواج، والهدية من الأشياء التي تُدخل السرور للقلوب، وتقرّب بين الأزواج وهي مفتاح للقلوب المغلقة.

وحتى لا تقع بالحيرة أيها الرجل فإننا نُقدم لك 5 هدايا تحلم بها الفتيات في عيد الحب 2020، لتقدم إحداها إلى شريكة الحياة:

1- باقة من الورد

يرتبط الورد بمفهوم الحب، ولكنه في الحقيقة يرمزُ إلى أشياء مختلفة وذلك حسب لونها ونوعها، لذلك يَجب أن يَكون الشَخص على معرفة تامة بنوعية الزهور المحببة للفتاة، واللون المفضل لديها، ليساعده ذلك على اختيار الباقة المناسبة، وتقديمها لها في الوقت المناسب.

2- عشاء فاخر

من أفضل الأفكار التي تلائم الزوجين في عيد الحب هي الخروج لتناول العشاء في مكان رومانسي ملىء بالشموع والورود الحمراء.

3- مجوهرات

يعتبر إهداء قطعة من المجوهرات في يوم الحب من الهدايا الخاصة التي تقدم بين الأزواج، إذ لا بد من الأخذ بعين الاعتبار نمط المجوهرات التي تفضله الزوجه، من ناحية النوع، والشكل، والوزن، ونوع الأحجار الكريمة الذي تفضله، مع ضرورة الانتباه لبعض التفاصيل الدقيقة التي قد تعني لها الكثير، كشراء سوار أو عقد يحمل شكل حيوانها المفضل، أو حرف أسمها، أو علامة لآلة موسيقية ورموز أخرى.

4- عطور

من الهدايا المثيرة للزوجة في عيد الحب هو العطور وخاصة إذا كان العطر المهداه لها من العطور المميزة لديها.

5- شوكولاته

تعتبر الشوكولاتة المفضلة للجميع نظراً للمعاني العميقة التي تعبّر عنها من حب، وشغف ورومنسيّة، إضافةً إلى أنها من الهدايا التقليديّة البسيطة وغير المكلفة، حيث يمكن تقديمها في عيد الحب، عبر لفها وتقديمها بشكل جذاب وأنيق.

وفي هذا المقال نقدم لكم أيضاً بعض النصائح لتكون هدية عيد الحب مميزة:

1- تقديم هدية يمكن استخدامها والاستفادة منها.

2- كتابة رسالة وإرفاقها مع الهدية.

3- معرفة الهدايا التي يفضلها الشريك.