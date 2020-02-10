الفالنتاين 2020: 6 خطوات لبشرة مشرقة ونظيفة في 24 ساعة فقط

جمال المرأة يبدأ في بشرتها، لكن مع الأسف فإنّ بشرتنا تتعرض للكثير من العوامل التي تؤدي إلى إلحاق الأضرار بها مثل: التلوث، والتدخين، وأشعة الشمس الضارة، والتي تخطف منها النضارة والجمال.

عزيزتي المرأة لقد حان الوقت للحصول على بشرة نضرة ومشرقة دائماً قبل قدوم عيد الفالنتاين 2020، فقط طبقي النصائح التالية وتمتعي بنضارة البشرة وتنظيف الوجه بطريقة محترفة:

1- إياكِ أن تخرجي من البيت قبل أن تضعي واقي شمس من نوع جيد، سواء في الصيف أو في الشتاء، واحرصي أن تكون قوة عامل ال "SPF" 50+ أو أكثر.

2- اشربي كميات كبيرة من الماء، فقلة الماء تسبب جفاف البشرة والجلد والشعر، وتفقد البشرة نضارتها ورونقها.

3- قبل النوم رطبي بشرتك يومياً باستخدام مرطب طبي يناسب نوع بشرتك.

4- - احصلي على نوم عميق بما لا يقل عن 8 ساعات على أن تكون هذه المدة خلال الساعات الأولى من الليل، أي بدون سهر.

5- البشرة تحتاج للتنفس والتجدد خلال ساعات النوم، وتغطيتها بالمكياج سيمنعها من إنجاز هذه الوظيفة بنجاح، مما سيطفئ بريق بشرتك وسيبكر شيخوخة البشرة مع الوقت وسيسبب البثور والتجاعيد، احذري النوم قبل إزالة المكياج.

6- بعد إزالة المكياج مساءً، اغسلي وجهك بغسول مناسب لنوع بشرتك كي تنامي ببشرة نظيفة ونقية لتسهيل عملية تجديد الخلايا. ولكن لا تستخدمي الغسول في الصباح عند الاستيقاظ، لأن البشرة خلال النوم تفرز مواداً مفيدة لتجددها، لذلك اكتفي بغسل وجهك بماء بارد أو فاتر صباحاً دون أي غسول أو صابون، وتجنبي المياه الساخنة على بشرتك.