إتيكيت تحضيرحفل الزفاف ليكون ذكرى محفورة في الأذهان

الإتيكيت مجموعة من السلوكيات والآداب والنظم، والقواعد التي تساهم بصورة مباشرة في خلق حالة من النظام المقبول للعديد من التصرفات والسلوكيات البشرية، بما في ذلك السلوكيات الاجتماعية، والمهنية، والتي لا يتمّ محاسبة الأفراد غير الملتزمين بها قانونياً.

ولكنهم قد يتعرضون للرفض من الناحية الاجتماعية، وضمن الجماعة التي ينتمون إليها، كما يندرج الإيتيكيت تحت بند السلوكيات المفروضة عُرفاً، ويُعتبر بمثابة الدليل الذي يقدم القواعد التي يجب الالتزام بها خلال التعامل مع الآخرين.

الإتيكيت فن نتعلّم بفضله حسن التعامل مع الآخرين ومع أنفسنا في مواقف وظروف متنوعة من الحياة، والعروس ليست بغنى عن قواعد تضبط تصرّفاتها في ليلة هي الأهم بالنسبة إليها لكي تحقّق إطلالة مثالية وحضوراً يُشهد له.

حفلة العرس هي الحلم الأبيض للفتيات المقبلات على الزواج، حيث يبدأن الإهتمام بأدق تفاصيل حفل الزفاف حتى يكون ذكرى مميزة ومحفورة في الأذهان.

عزيزتي العروس فيما يلي تعرفي على إتكيت الأعراس بتفاصيله الدقيقة لنساعدك في التجهيز لهذا اليوم المنتظر:

1- فستان الزفاف:

عزيزتي العروس يجب أن يتناسب فستان الزفاف مع طول وشخصية العروس، ويُنصح بتنسيق موديل الفستان مع ديكور مكان الحفل؛ حتى تسهل حركة العروس إن كان الفستان ذو ذيل طويل، أو نفّاش.

ويمكنك استئجار فستان جميل يناسبك عوضاً عن شرائه، مع ضرورة التنوية إلى عدم ارتباط جمال الفستان بثمنه، فاحرصي على اختيار ما بناسبك بعيداً عن التركيز على الأسعار الباهظة.

2- بطاقات الدعوة لحفل الزفاف:

يلجأ الكثير من المقبلين على الزواج على المبالغة في الصرف على تفاصيله، فنرى أشكال عدة لبطاقات الدعوة باهظة الثمن التي تأتي على شكل صناديق خشبية وغيرها، بالرغم من أنها في نهاية المطاف مصيرها سلة المهملات، لذا ينصح خبراء الإتكيت بالإكتفاء ببطاقة دعوة بسيطة تبين موقع وموعد الحفل بخط جميل وواضح ودون المبالغة فيه، مع ضرورة التأكد من اسم متلقي الدعوة وعدد أفراد المدعوين لكل بطاقة. كما ويفضل إرسال بطاقات الدعوة قبل انعقاد الزفاف بأسبوعين على الأقل، حتى يأخذ المدعوّون احتياطهم بترتيب التزاماتهم ومواعيدهم.

3- زينة السيارة:

إن تزيين السيارة بالشبر الأبيض والورد على جوانب السيارة بدون مبالغة، يظهر السيارة بمظهر جميل ومتوافق مع الإتكيت.

4- الضيافة:

تختلف الضيافة من حفلة زفاف لأخرى تبعاً للميزانية المخصصة لذلك، فنرى البعض يكتفي بتقديم العصائر والحلويات، ونرى البعض الآخر يصرف أكثر من نصف الميزانية على تقديم وجبة الغداء والعشاء للمدعوين. ولكن بالمجمل يجب أن تكون الضيافة شهية ونظيفة وذات مظهر يليق بحفل زفاف فقط.

5- زينة مكان إقامة الحفل:

تعتمد زينة مكان الحفل على المبلغ المخصص لذلك وعلى ذوق العرسان، ومن لوازم الإتكيت في ذلك أن تكون الزينة أنيقة تحمل طابع الزفاف وألوانه، مع ضرورة عدم المبالغة في الألوان.