نصائح للحصول على قوام رشيق قبل زفافك

تسعى كلّ عروس للتمتع باللياقة في حفل زفافها، وأن تختال بقوام رشيق في فستان الزفاف. إن كنتِ تستعدين للزواج، فالنصائح التالية تساعدك في الحصول على قوام رشيق في زفافك..

1- ابدئي مبكراً

بمجرّد تحديد موعد الزفاف، ابدئي بخطوات فقدان الوزن، البداية المبكرة تضمن لكِ نتيجة جيدة لا تتغيّر حسب الظروف.



2- ابحثي عن فستان أحلامك

اختيار فستان الزفاف أحد العوامل التي تحفزك على الوصول إلى الوزن المثالي، لذا اختاري فستان أحلامك ليكون ملهماً ويشجّعك للوصول إلى اللياقة التي تليق به.



3- أعدّي جدولاً

النظام يساعدك على تحقيق أهدافك بسرعة، أعدّي جدولاً للتمارين ونظام الطعام والنوم، والإجراءات التي تنوين الالتزام بها من أجل تقليل التوتر، الجدول يساعدك على تحقيق أهدافك، كما يحفزك لأنكِ تشعرين بالإنجاز كلما التزمتِ به.



4- مارسي الرياضة مع الأصدقاء

الأصدقاء عامل تحفيز لتحقيق أهدافك، بالتأكيد ترغب صديقاتك في الوصول إلى مستوى لياقة جيد قبل حفل زفاف صديقتهن، لذا فالتمرين معاً يشجّعكن على تحقيق الهدف بسرعة، والالتزام بالتمارين.

يمكنك ممارسة التمارين الرياضية أيضاً مع خطيبك، ليشجّع كلّ منكما الآخر على الوصول إلى الوزن المثالي، ولتقضيا وقتاً جيداً معاً يقلل من التوتر المصاحب لهذه الفترة.



5- إنشاء برنامج شخصي

الحصول على برنامج شخصي للتمارين الرياضية والحمية الغذائية يساعدك في الحصول على جسم رشيق ومتناسق في أقل وقت وبأقل مجهود، فكل جسم يختلف عن الآخر، ولكن المهم هو التنسيق مع مدرّب خاص من أجل الحصول على برنامج شخصي احترافي.



6- تخلصي من التوتر

إحدى العقبات التي تمنعك من الحصول على جسم متناسق هي التوتر، فالتوتر يفسد خططك للالتزام بالحمية الغذائية وممارسة الرياضة، لذا ابحثي عن طرق التخلص من التوتر في هذه الفترة الصعبة.



7- اختاري الأطعمة الصحّية

التغذية الصحّية المتوازنة لها دور كبير في الحصول على جسم متناسق، ومظهر صحّي، لذا احرصي على اتباع حمية غذائية، واجعلي اختياراتك في الطعام صحية حتى لا تفقدي جمالك ونضارة بشرتك وصحة شعرك.



8- استمتعي

فترة التحضير للزفاف تكون صعبة ومرهقة، فلا تزيديها صعوبة بالتوتر وعدم الاستمتاع، استمتعي بهذه الفترة عبر اختيار تمارين رياضية ممتعة بالنسبة لكِ، واختيارات مفضّلة في الطعام الصحي.

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