إحتفالات شهر رمضان المبارك في فندق ديوكس النخلة‎

خلال شهر رمضان المبارك، يقدّم لكم فندق ديوكس النخلة، أحد فنادق رويال هايدواي، ملاذًا من فئة الخمس نجوم يأخذكم في رحلة إلى عالم من التألّق والتفرّد. يقع المنتجع في منطقة نخلة جميرا الحصرية على ساحل الخليج الفارسي، ويضمّ شاطئًا خاصًا رائعًا يطلّ على أفق مرسى دبي المذهل، ومسبحًا لا متناهيًا على بُعد خطوات من الشاطئ، فضلًا عن مسبح داخلي لممارسة نشاط السباحة خلال الأشهر التي تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة للغاية. هذا ويقدّم لكم نادي ديوكسي لأنشطة ترفيهية مخصصة للصغار لتضمن العائلة استمتاعهم طوال فترة الإقامة. وبإمكان الضيوف تجربة الفخامة التي تتميّز بها كلّ من الغرف الـ279 بما في ذلك الأجنحة، بالإضافة إلى 285 شقة بغرفة نوم واحدة تشكل جزءًا من مكان الإقامة هذا.

يضمّ ديوكس النخلة مجموعة متنوعة من المطاعم والأماكن المخصصة لتناول المشروبات التي تقدّم للضيوف نكهات أصيلة وترفيهًا عالمي المستوى. وتضمن هذه المنافذ تلبية مختلف الأذواق إذ تتيح خيارات متعدّدة بدءًا من أفضل المأكولات البريطانية والنكهات الهندية إلى شرائح اللحم الشهية والمشروبات المنعشة. وخلال شهر رمضان هذا العام، يستضيف الفندق مجموعة متنوعة من المأدبات الاحتفالية الإقليمية والدولية في كافة مطاعم الفندق الفاخرة، ما يضمن للضيوف تجربة إفطار لا تُنسى.

إفطار ملكي في مطعم ذي جريت بريتيش (بوفيه عالمي وعربي)

بإمكان الضيوف الباحثين عن إفطار عربي تقليدي أن يتوجهوا إلى مطعم ذي جريت بريتيش، حيث يمكنهم الاستمتاع بمجموعة كبيرة من المأكولات الشرق أوسطية التقليدية اللذيذة مصحوبة بأشهى الأطباق العالمية التي تجعل من شهر رمضان شهرًا لا يُنسى. وتشمل قائمة الطعام محطة الشاورما والصاج، وكفتة لحم الضأن بالبطاطا، وطاجن اللحم بالبرقوق من المغرب، وزعفران بولاو من الهند، ومنسف لحم الضأن من الأردن، وسمك الهامور مع الشمر والكراث ومشاوي مشكّلة طازجة من محطة الطهي. كذلك، بإمكان العائلات التلذّذ بأنواع الشاي العطري والقهوة العربية خلال المساء.

المكان: مطعم ذي جريت بريتيش في ديوكس النخلة ، أحد فنادق رويال هايدواي

الزمان: من ساعة المغيب وحتى الساعة 11 مساءً

تفاصيل العرض: بإمكان الضيوف التلذّذ بخيار من الأطباق الشرق أوسطية الخمسة الفاخرة والمميّزة التي هي عبارة عن مأكولات محلية فضلًا عن مجموعة من الأطباق العالمية.

الأسعار: 120 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد مع مشروبات غازية وعصائر رمضانية. ويحظى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عامًا بخصم 50%، في حين يقدّم المطعم خدماته مجانًا للأطفال البالغين من العمر 6 سنوات وما دون

الإفطار في مطعم خيبر

خلال هذا الشهر الكريم، يرحّب بكم مطعم خيبر الهندي الحائز على جوائز للاستمتاع بتجربة إفطار غنية بالمأكولات الهندية الشهية. فبإمكان الضيوف التلذّذ بمجموعة مختارة من الأطباق النباتية وغير النباتية، بما فيها دودهيا كالمياوكباب كيما الطري المشوي على السيخ، والأطباق الشهية مثل هندي لذيذ وطبق دال مخاني التقليدي. وإذا أراد الضيوف تناول الحلوى، بإمكانهم الاستمتاع بأطباق فريدة مثل الرامسالاي وشاهي توكرا. يقع المطعم في الطابق الخامس عشر من الفندق وهو يتميّز بمساحته الواسعة وبشرفته الجميلة ويأخذ الضيوف في رحلة طهي عبر عصر المغول المهيب.

العرض: إفطار في مطعم خيبر

المكان: مطعم خيبر في ديوكس النخلة ، أحد فنادق رويال هايدواي

الزمان: من ساعة المغيب وحتى الساعة 11 مساءً

تفاصيل العرض: يدعوكم المطعم خلال شهر رمضان المبارك إلى رحلة إلى عصر المغول للاستمتاع بمأدبة عائلية تضمن لكم التلذذ بأشهى الأطباق التي تميّز شمال الهند فضلًا عن تجربة إفطار فاخرة.

الأسعار: 140 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد مع مشروبات غازية وعصائر رمضانية. ويحظى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عامًا بخصم 50%، في حين يقدّم المطعم خدماته مجانًا للأطفال البالغين من العمر 6 سنوات وما دون

للحجز، يرجى الاتصال على الرقم +971 (0) 4 455 1101 أو إرسال بريد إلكتروني على

dukesthepalm.dining@royalhideaway.com

تناول الطعام داخل الغرفة

يدعوكم فندق ديوكس النخلة إلى التلذذ بقائمة الفندق الخاصة بالسحور والمخصصة لأولئك الذين يرغبون في الاستمتاع بالسحور في غرفهم. وسيتم تقديم مجموعة من أطباق السحور التقليدية الشهية من مطعم خيبر مثل خضار باكورا والكابوناتا الصقليةوالسمك المشوي بصلصة زبدة الليمون، فضلًا عن مجموعة متنوعة من العصائر الرمضانية الطازجة.

كذلك، بإمكان الضيوف الذين يرغبون في تجربة سحور تقليدي فريد من نوعه في غرفهم المريحة تجربة قائمة ديوكس النخلة الخاصة لتناول الطعام في الغرفة والتي تتميّز بمجموعة متنوعة من الأطباق المفضّلة للسحور من مطعم ذي جريت بريتيش بما في ذلك الدجاج محشي بالفريكة وسمك السلمون مع كيك بولينتا وسوبز كورما، ما يضمن للضيوف تجربة سحور رائعة.

العرض: القائمة الخاصة بالسحور

الزمان: من 12 أبريل وحتى 12 مايو 2021

الوقت: من الساعة 1 صباحًا إلى الساعة 3 صباحًا

الأسعار: 90 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد مع مشروبات غازية وعصائر رمضانية. ويحظى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عامًا بخصم 50%، في حين يقدّم المطعم خدماته مجانًا للأطفال البالغين من العمر 6 سنوات وما دون

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