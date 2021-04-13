عيشوا أروع الأجواء الرمضانية مع فندقي ويندام دبي ديرة وسوبر 8 من ويندام دبي ديرة

يدعو فندقا ويندام دبي ديرة وسوبر 8 من ويندام دبي ديرة الضيوف للاحتفاء بحلول شهر رمضان المبارك وتجربة النكهات التقليدية العربية إلى جانب عروض مذهلة للإقامة. وبفضل الأجواء الرمضانية الرائعة واللمسات المستوحاة من سحر الشرق الأوسط، فسيكون ويندام وسوبر 8 وجهات مثالية للاحتفاء بالشهر الفضيل وعيش ذكريات لا تنسى مع الأسرة والأصدقاء.

عرض الإفطار في ويندام دبي ديرة:

تتضمن قائمة أطباق الإفطار الرمضاني في ويندام دبي ديرة نكهات عربية مميزة تدلل حواس الضيوف وتناسب مختلف الأذواق، حيث يمكن لهم الاستمتاع بعدد من الأطباق اللذيذة ومنها المقبلات الساخنة المحببة مثل سمبوسك الجبن وكبة اللحم وفطائر السبانخ. كما يستمتع عشاق الطعام الشهي بشوربة الحريرة والعدس الغنية بالنكهات، والتي تقدم إلى جانب تشكيلة واسعة من الأطباق الرئيسية المستوحاة من الشرق الأوسط، كالأوزي بلحم الخروف وصواني الدجاج والمشويات العربية المشكّلة والسمك المشوي مع صلصة الزبدة بالليمون. ولختام الوجبة، يحظى الضيوف بتشكيلة مميزة من الحلويات كالفاكهة المجففة وسلطة الفواكه والحلويات العربية والتركية مثل الكنافة بالجبن والبقلاوة والحلوى التركية.

وانطلاقًا من روح العطاء في رمضان، يقدم فندق ويندام دبي ديرة للضيوف إقامة مجانية عند حجز وجبتي إفطار*.

السعر: 145 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد

الأطفال دون 6 سنوات مجانًا، 6-12 سنة بخصم 50%

عرض الإفطار في سوبر 8 من ويندام دبي ديرة:

عيشوا أجواء دبي القديمة عند زيارة فندق سوبر 8 من ويندام دبي ديرة والاستمتاع بالإفطار الرائع في هذا الفندق العصري لمساته العربية الأصيلة. يقدم الفندق وجبة إفطار ذات طابع تقليدي أصيل في مقهى "قهوة"، حيث تتضمن قائمة الغنية تشكيلة من الأطباق الرئيسية والخيارات المتنوعة بسعر 55 درهمًا إماراتيًا فقط للشخص الواحد، ترافقها المشروبات الرمضانية والشاي والقهوة.

السعر: ابتداءً من 55 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد



تنطبق الشروط والأحكام

للحجز والاستفسار، يمكنكم التواصل معنا أو الحجز عبر الإنترنت:

ويندام دبي ديرة

هاتف: +971 4 5255000 | بريد إلكتروني: reservations@wyndhamdubaideira.com

سوبر 8 من ويندام دبي ديرة

هاتف: +971 4 5255222 | بريد إلكتروني: reservations@super8dubaideira.com



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