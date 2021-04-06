هاكاسان أبوظبي يحتفل بشهر رمضان المبارك بقصر الإمارات‎

تستعد هاكاسان أبوظبي ، وجهة تناول الطعام المرموقة في العاصمة في قصر الإمارات بقصر الإمارات ، للاحتفال بشهر رمضان المبارك من خلال قائمة إفطار جديدة بالكامل. حيث يدعو المطعم الكانتوني العالمي الشهير ضيوفه على تجربة تناول وجبة الإفطار المشتركة التقليدية التي يتم تقديمها إلى المائدة بأسلوب راقي وحسب الثقافة الصينية.

يستقبل هاكاسان أبوظبي، الزوار والمقيمين لتجربة الإفطار راقية، ويتألق التراس الخارجي بتصميمه الأنيق الذي تبرزه الديكورات الخشبية المميزة والمزينة بستائر بيضاء منسدلة، كما يحتضن ردهة أنيقة وركناً فاخراً للمشروبات الرمضانية، ليشكل ملاذاً مثالياً تطيب فيه الأوقات بصحبة الأصدقاء والأحبة خلال الشهر الكريم.

وفي نفس السياق قال ميلوس زيكوفيتش، مدير عمليات هاكاسان الشرق الأوسط: "نحن فخورون بتبني الضيافة الفاخرة، ويسعدنا مشاركة ضيوفنا تجربة الإفطار المخصصة خلال الشهر الكريم، وندعو الجميع إلى تجربة الإفطار الرمضاني في هاكاسان خلال هذه المناسبة الكريمة ".

ويتضمّن الإفطار الرمضاني أطباق هي الأشهر ، والتي تبدأ بحساء السبانخ مع سمك القاروص التشيلي، ديم سوم هاكا المطهو على البخار مع أوراق الذهب ، أبالون ودجاج شوي ماي وفطر محار الملك ، مروراً بالأطباق الرئيسية اللحم البقري بالفلفل الحار والدجاج المشوي مع السمسم ، والفاصوليا الفرنسية المقلية والأرز المقلي بالبيض ، ويختتم الإفطار الرمضاني بمذاق حلو مع المهلبية الغنية والمزينة بالليتشي والتوت والمكسرات.

تتوفر قائمة الإفطار مقابل 228 درهماً للشخص، طوال شهر رمضان الكريم، من المغرب حتى الساعة 8 مساءً ، يمكن للضيوف الاسترخاء على التراس بجلساته المريحة حتى الساعة 2 صباحًا وتتوفر النكهات حتى الساعة 1.30 صباحًا. تقدم أيضًا قائمة من الوجبات الخفيفة بين الساعة 11:30 مساءً حتى 12:30 صباحًا. يمكن للضيوف حجز طاولة لعائلاتهم وأصدقائهم عن طريق الاتصال على الرقم أو عن طريق البريد الإلكتروني EPAUH-Hakkasan@mohg.com.

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