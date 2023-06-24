البوابة – بعد الحادث المؤسف لغرق الغواصة الاستكشافية مؤخراً تساءل البعض عن رهاب الأماكن المغلقة خاصة وأن الغواصة كانت تفتح من الخارج فقط، الأمر الذي قد يكون سبباً في عدم نجاة أي من الركاب الخمسة، في هذا المقال، سنتحدث عن الرهاب المرتبط بالأماكن المغلقة والضيقة، وأعراضه وكيفية التعامل معه.

يسمى رهاب الأماكن المغلقة اللغة الإنجليزية (claustrophobia). وهو اضطراب قلق يتميز بالخوف الشديد من الأماكن المغلقة أو الضيقة. قد يعاني الأشخاص المصابون برهاب الأماكن المغلقة من نوبات هلع عندما يكونون في أماكن مغلقة ، وقد يتجنبون هذه الأماكن تمامًا.

تأتي كلمة "رهاب الأماكن المغلقة" من الكلمات اللاتينية "claustrum" التي تعني "الضميمة" و "phobos" التي تعني "الخوف".

يمكن أن تشمل أعراض رهاب الأماكن المغلقة ما يلي:

طبيب البوابة: أعراض رهاب الأماكن المغلقة وطرق علاجه

نوبات الذعر الشعور بالوقوع في فخ وعدم القدرة على الحركة صعوبة في التنفس ألم الصدر الدوخة الغثيان التعرق الرجفة الشعور بالموت الوشيك



يمكن أن يحدث رهاب الأماكن المغلقة بسبب مجموعة متنوعة من العوامل ، بما في ذلك:

التجارب السابقة: قد يصاب الأشخاص الذين مروا بتجربة مؤلمة في مكان مغلق برهاب الأماكن المغلقة. على سبيل المثال ، قد يصاب الشخص الذي حوصر في حادث سيارة برهاب الأماكن المغلقة بسبب التواجد في أماكن صغيرة ومغلقة.

علم الوراثة: هناك بعض الأدلة على أن الخوف من الأماكن المغلقة قد يكون له مكون وراثي.

كيمياء الدماغ: قد يعاني الأشخاص المصابون برهاب الأماكن المغلقة من اختلالات في بعض المواد الكيميائية في الدماغ ، مثل السيروتونين.

طبيب البوابة: أعراض رهاب الأماكن المغلقة وطرق علاجه



هناك عدد من العلاجات المتاحة لرهاب الأماكن المغلقة ، بما في ذلك:

العلاج السلوكي المعرفي : هو نوع من العلاج يساعد الأشخاص على تغيير أنماط تفكيرهم وسلوكياتهم. في العلاج المعرفي السلوكي لرهاب الأماكن المغلقة ، يتعرض الناس تدريجيًا لمواقف مخيفة في بيئة آمنة وخاضعة للرقابة.

هو نوع من العلاج يساعد الأشخاص على تغيير أنماط تفكيرهم وسلوكياتهم. في العلاج المعرفي السلوكي لرهاب الأماكن المغلقة ، يتعرض الناس تدريجيًا لمواقف مخيفة في بيئة آمنة وخاضعة للرقابة. علاج التعرض: العلاج بالتعرض هو نوع من العلاج يتضمن تعريض الأشخاص تدريجيًا لمواقفهم المخيفة. يتم ذلك في بيئة آمنة وخاضعة للرقابة، ويساعد المعالج الشخص على التعامل مع قلقه.

العلاج بالتعرض هو نوع من العلاج يتضمن تعريض الأشخاص تدريجيًا لمواقفهم المخيفة. يتم ذلك في بيئة آمنة وخاضعة للرقابة، ويساعد المعالج الشخص على التعامل مع قلقه. الأدوية: يمكن استخدام الأدوية ، مثل الأدوية المضادة للقلق ، للمساعدة في تقليل أعراض الخوف من الأماكن المغلقة. ومع ذلك ، فإن الأدوية ليست هي العلاج الوحيد للرهاب من الأماكن المغلقة.



إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابًا برهاب الأماكن المغلقة ، فمن المهم التحدث إلى طبيب أو معالج. يمكنهم مساعدتك في تقييم الأعراض الخاصة بك ووضع خطة علاج مناسبة لك.

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