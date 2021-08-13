إذا كنتِ تضعين تقويم الأسنان... إليكِ بعض النصائح المهمة

عندما تقررين وضع تقويم الأسنان للحصول على أسنان منتظمة الشكل ومثالية عليكِ الوضع في اعتبارك بعض الأمور والنصائح الهامة للعناية الصحيحة بتقويم الأسنان وتفادي الآثار المترتبة في بعض الأحيان على سوء العناية بالتقويم والتي تُسبب تسوس الأسنان ورائحة الفم السيئة.

إليك مجموعة من النصائح التي تحتاجينها من أجل العناية بتقويم أسنانك:

تجنب تناول أطعمة معينة:

توقفي بعد وضع تقويم الأسنان عن تناول الحلوى والفشار والأطعمة الصلبة والتي قد تلتصق باسنانك ويصبح من الصعب تنظيفها بعد ذلك بسبب وجود التقويم وبقايا هذه الأطعمة ستسبب لكِ التسوس ورائحة الفم الكريهة.

غسيل الأسنان:

يعتبر تنظيف الأسنان باستخدام الفرشاة المخصصة لذلك امراً مهمة خاصةً بعد وضع التقويم لأنه يعزز من صحة ونظافة الفم ويوصي المختصين بتنظيف الأسنان بالفرشاة بعد كل وجبة يتم تناولها للتأكد من عدم وجود أي فضلات عالقة في الأسنان أو في تقويم الأسنان نفسه.

زيارة الطبيب بشكل منتظم:

يجب عليكِ الإلتزام بمواعيد طبيب الأسنان لفحص التقويم والتأكد من عدم وجود أي مشكلة سواء تحرك التقويم من مكانه أو وجود ألم جراء تركيبه.

صندوق الشمع:

بمجرد الإنتهاء من وضع التقويم، احرصي على وجود علية الشمع التي يمنحها لكِ الطبيب في اسبوعك الأول في كل مكان لمنع تهيج و تقرح اللثة نتيجة الحركة والاحتكاك ويمكنكِ إذا نفذ منكِ الشمع أن تستعيني بكمية من السمن لتنعيم التقويم ومنع الاحتكاك الذي يتسبب في حدوث جروح وتقرحات اللثة.

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