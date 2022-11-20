إزالة الوشم 6 أمور يجب عليك توقعها هل حصلت على وشم منذ فترة ولكنك شعرت بأنه غير مناسب أو أصبح ليس له معنى بالنسبة لك، والآن تفكر في التخلص منه؟

لا شك أن الحصول على وشم هو تجربة مؤلمة ومختلفة عن أي شيء جربته في السابق، ولكن يميل الكثير من الناس للتخلص من الوشم بعد مرور بعض الوقت. الحقيقة المثيرة للاهتمام هي أنه على الرغم من أن الوشم غالباً ما يكون دائماً، إلا أن التقنيات الحديثة وفرت لنا طرق لإزالة الوشم غير المرغوب فيها ومن أبرز هذه التقنيات إزالة الوشم بالليزر - وهي أفضل طريقة للتخلص من الوشم. وتشتمل على تقنية الليزر عالية الكثافة التي تعمل بمهارة على تفكيك صبغة الوشم وازالته بالتدريج.

إزالة الوشم 6 أمور يجب عليك توقعها

لا مفر من الألم - المرور بتجربة الوشم مؤلمة لذلك لا تتوقع ألماً أقل عند إزالة الوشم. تعتبر تقنية الليزر مؤلمة جدًا خاصة إذا كان الوشم في مناطق حساسة أو على مساحة كبيرة، ومع ذلك، يمكن الطلب من المختص في العيادة تقليل الألم عن طريق استخدام التخدير الموضعي مثل الكريم المخدر أو أي مسكنات للألم.

- الليزر ليس حلاً سحرياً - إزالة الوشم بالليزر ليست عملية سحرية، عليك التحلي بالصبر لأن الامر قد يتطلب من 8-10 جلسات على الأقل. وفي بعض الأحيان يمكن أن تحتاج الى عدد جلسات أكثر اعتمادًا على لون وموقع الوشم. تذكر، إزالة الأوشام ذات الألوان العميقة تستغرق وقتًا إضافيًا أكثر من الألوان الفاتحة .

قد يكون هناك ندب - عملية إزالة الوشم لا تعني التخلص نهائياً منه. يمكن أن تؤدي إزالة الوشم إلى ترك بعض الندب أو البقع الخفيفة، خاصة اذا كانت بشرتك حساسة أو كانت الألوان داكنة وعميقة.

قد يكون العلاج مكلفاً - الحصول على وشم مكلف وكذلك التخلص منه سيكلفك أيضًا. استشر عدة عيادات وحاول الحصول على أفضل سعر لان عدد الجلسات قد يزداد بحسب نوع الوشم ولونه.

- الحفاظ على بشرة نظيفة - قبل الموعد يجب تجنب استخدام أي ادوية أو كريمات علاجية. فمن الممكن أن تسبب الحساسية. كذلك يجب تجنب المكونات مثل الريتينول أو المواد النشطة القاسية الأخرى .

- قد يكون هناك آثار جانبية - من الآثار الجانبية الشائعة لإزالة الوشم الالتهاب والاحمرار والتورم والتقرح والنزيف. سوف يخبرك الشخص المسؤول عن العلاج عن الآثار الجانبية المحتملة وطرق اتخاذ الاحتياطات المناسبة .

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