كريستينا آبلجيت تكشف عن مرضها المزمن وتظهر لأول مرة بعد ظهور الممثلة الأمريكية كريستينا آبلجيت، الفائزة بجائزة إيمي في حفل هوليوود "ووك أوف فيم" يوم أمس الإثنين 14 نوفمبر ، والذي يعد الأول منذ الكشف عن تشخيصها بالتصلب المتعدد في ربيع عام 2021. حيث أعلنت عن تشخيصها بمرض التصلب العصبي المتعدد عبر منصة تويتر اثناء إنتاج الموسم الثالث والأخير من مسلسلها الكوميدي " Dead to Me " الذي تعرضه منصة "نتفلكس" العالمية، تسأل العديد من جمهورها عن الأعراض والأسباب وطرق العلاج.

كريستينا آبلجيت تكشف عن مرضها المزمن وتظهر لأول مرة

ما الذي يسبب مرض التصلب العصبي المتعدد؟

التصلب المتعدد (MS) هو حالة عصبية - تحدث عندما لا يعمل جهازك المناعي بشكل صحيح.

جهازك المناعي يحميك عادةً من خلال محاربة العدوى ، ولكنه في حالة مرض التصلب العصبي المتعدد يهاجم أعصابك عن طريق الخطأ. تتحكم أعصابك في الكثير من أجزاء الجسم المختلفة. لهذا السبب يمكن أن تصاب بأعراض مرض التصلب العصبي المتعدد في أجزاء كثيرة من جسمك. وهذا أيضًا سبب اختلاف مرض التصلب العصبي المتعدد لدى الجميع.

بمجرد تشخيص مرض التصلب العصبي المتعدد ، سيبقى معك مدى الحياة مما يجعل من الامراض المزمنة ، ولكن يمكن للعلاجات والمتخصصين مساعدتك في إدارة الحالة وأعراضها.

لا أحد يعرف على وجه اليقين لماذا يصاب الناس بمرض التصلب العصبي المتعدد. من المحتمل أن يكون ذلك بسبب مزيج من الجينات ، شيء ما في بيئتك وبعض عوامل نمط الحياة.

يمكن أن يسبب التصلب المتعدد (MS) مجموعة واسعة من الأعراض ولا توجد قائمة دقيقة بالعلامات المبكرة. قد لا يعاني بعض الأشخاص من الأعراض الأولى لمرض التصلب العصبي المتعدد. لهذا السبب من الأفضل تحديد موعد مع الطبيب العام بشأن أي أعراض تقلقك.

كريستينا آبلجيت تكشف عن مرضها المزمن وتظهر لأول مرة

هل مرض التصلب العصبي المتعدد وراثي؟

لا يتم توريث مرض التصلب العصبي المتعدد مباشرة من الأم والأب إلى الطفل. لا يوجد جين واحد يسبب ذلك. قد يؤثر أكثر من 200 جين على فرص إصابتك بمرض التصلب العصبي المتعدد. لكن الجينات ليست سوى جزء من القصة.

يمكن أن يحدث مرض التصلب العصبي المتعدد أكثر من مرة في الأسرة ، ولكن من المرجح ألا يحدث هذا. هناك احتمال بنسبة 1.5٪ فقط أن يصاب الطفل بمرض التصلب العصبي المتعدد عندما تكون والدته أو أبيه مصابًا به (وهذا يعني أن حوالي واحد من كل 67 يصاب به). هناك احتمال بنسبة 2.7٪ فقط للإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد إذا كان أخوك أو أختك مصابًا به (حوالي واحد من كل 37 يحصل عليه). في عام 2014 ، وجدت دراسة كبيرة جدًا أن احتمال انتقال مرض التصلب العصبي المتعدد قد يكون أقل احتمالًا مما توحي به هذه الأرقام.

كريستينا آبلجيت تكشف عن مرضها المزمن وتظهر لأول مرة

الأسباب:

1.العوامل البيئية

يعد مرض التصلب العصبي المتعدد أقل شيوعًا في البلدان الاستوائية بالقرب من خط الاستواء التي تتعرض للكثير من أشعة الشمس. يعاني المزيد من الأشخاص من مرض التصلب العصبي المتعدد في أماكن بعيدة عن خط الاستواء مثل بريطانيا ، وهذا صحيح بغض النظر عن خلفيتك العرقية. تشمل البلدان الأخرى التي ينتشر فيها مرض التصلب العصبي المتعدد كندا والولايات المتحدة والدول الاسكندنافية وجنوب أستراليا ونيوزيلندا.

2. الالتهابات

هناك أدلة على أن بعض الفيروسات ، وربما البكتيريا ، يمكن أن تساعد في تحفيز مرض التصلب العصبي المتعدد.

تم ربط فيروس شائع يسمى فيروس إبشتاين بار (يسبب حمى غدية) بمرض التصلب العصبي المتعدد. معظم الناس أصيبوا بهذا الفيروس لكنهم لم يصابوا أبدًا بمرض التصلب العصبي المتعدد. يوضح هذا أنه ، مثل الجينات ، قد تلعب العدوى دورًا لكنها ليست القصة الكاملة.

3. فيتامين د

هناك المزيد والمزيد من الأدلة على أن المستويات المنخفضة من فيتامين د ، خاصة قبل أن تصبح بالغًا ، يمكن أن تكون عاملاً في سبب إصابة الناس بالتصلب المتعدد. تصنع بشرتنا معظم فيتامين (د) عندما نكون في الخارج في شمس الصيف. نحصل أيضًا على بعض الأطعمة مثل الأسماك الزيتية والبيض والأطعمة القابلة للدهن وحبوب الإفطار مع إضافة فيتامين (د) إليها. يمكنك أيضًا الحصول على فيتامين د إضافي من المكملات الغذائية (لكن الإفراط في تناوله يمكن أن يكون ضارًا). يمكن أن يُظهر اختبار الدم ما إذا كانت مستويات فيتامين د لديك منخفضة.

4. التدخين

تظهر الدراسات أن الشخص المدخن يصبح أكثر عرضة للإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد. قد يكون السبب في ذلك أن المواد الكيميائية الموجودة في دخان السجائر تؤثر على جهاز المناعة لديك. إذا كان لديك مرض التصلب العصبي المتعدد في عائلتك ، فقد يزداد خطر إصابتك به أيضًا إذا تعرضت للتدخين السلبي (استنشاق دخان الآخرين).

إذا كنت مصابًا بمرض التصلب العصبي المتعدد الانتكاس وتوقفت عن التدخين ، فقد يؤدي ذلك إلى إبطاء السرعة التي قد يتغير بها مرض التصلب العصبي المتعدد إلى مرض التصلب العصبي المتعدد المترقي الثانوي.

5. البدانة

تشير الدراسات إلى أن الإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد يمكن أن تكون مرتبطة بزيادة الوزن (السمنة) ، خاصة عندما كنت طفلاً أو شابًا. قد يكون السبب في ذلك أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة غالبًا ما يكون لديهم نقص في فيتامين د. قد تكون هناك أسباب أخرى لم نفهمها بعد.

بالطبع ، لا يُصاب جميع الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن الزائد بمرض التصلب العصبي المتعدد ، ولا تعني الإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد أنك تعاني من السمنة. ولكن إذا كان خطر إصابتك بمرض التصلب العصبي المتعدد يدور في ذهنك ، ربما بسبب إصابة أحد أقربائك به ، فإن وزنك هو عامل خطر يمكنك تغييره.

كريستينا آبلجيت تكشف عن مرضها المزمن وتظهر لأول مرة

ما هي العلامات والأعراض الأولى لمرض التصلب العصبي المتعدد؟

لا يوجد نمط نموذجي لأعراض مرض التصلب العصبي المتعدد ينطبق على الجميع - يمكن أن يعاني الأشخاص من أعراض مختلفة في أوقات مختلفة. يمكن أن تكون العلامات والأعراض المبكرة لمرض التصلب العصبي المتعدد هي نفسها لدى النساء والرجال.

إحدى العلامات الأولى الأكثر وضوحًا لمرض التصلب العصبي المتعدد هي مشكلة الرؤية، والمعروفة باسم التهاب العصب البصري. ويعتبر من الاعراض أكثر واقعية على عكس الأعراض العصبية الغامضة مثل التنميل والوخز. لا يجب أن تفترض أن هذه الأعراض هي علامة على مرض التصلب العصبي المتعدد - لا يتم تشخيص كل من يعاني منها بالتصلب.

تذكر العديد من أعراض مرض التصلب العصبي المتعدد يمكن أن تكون أيضًا أعراضًا لحالات أخرى.

كريستينا آبلجيت تكشف عن مرضها المزمن وتظهر لأول مرة

ما هي بعض الأعراض الشائعة لمرض التصلب العصبي المتعدد؟

هناك الكثير من الأعراض التي يمكن أن يسببها مرض التصلب العصبي المتعدد، ولكن لن يعاني الجميع منها. من أبرز الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض التصلب المتعدد:

الإعياء

الخدر و الوخز

فقدان التوازن والدوخة

التصلب أو التشنجات

الرعشه

الالم

مشاكل في المثانة

مشكلة في الأمعاء

مشاكل في الرؤية

مشاكل في الذاكرة والتفكير

كريستينا آبلجيت تكشف عن مرضها المزمن وتظهر لأول مرة

ما هو العمر الذي يبدأ فيه مرض التصلب العصبي المتعدد عادة؟

من المرجح أن يكتشف الناس أنهم مصابون بمرض التصلب العصبي المتعدد في الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات من العمر. ولكن غالبًا ما تبدأ العلامات الأولى لمرض التصلب العصبي المتعدد قبل سنوات. يلاحظ الكثير من الناس أعراضهم الأولى قبل سنوات من تشخيصهم.

العلاج

هناك العديد من الطرق المختلفة لإدارة مرض التصلب العصبي المتعدد. وهي تشمل العلاج بالعقاقير والتمارين الرياضية والنظام الغذائي وتغييرات أخرى في نمط الحياة. استشر طبيبك الخاص أو دائرة الدعم الخاصة بك للحصول على العلاج الأنسب لحالتك.

المصدر:www.mssociety.org.uk

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