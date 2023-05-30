إستي لودر دوبل وير شير.. تريند تيك توك لـ مكياج طبيعي بدون عيوب في الصيف

في كل صيف يكون البحث عن منتج تغطية مثالي خفيف الوزن ولا يفسد مع التعرق أمر صعب، لكن يعمل خبراء المكياج على مدار العام على إيجاد الحل الأمثل لك في كل موسم وبالذات في فصل الصيف حيث يكون البحث متعمق ومتخصص أكثر.

ويعمل الخبراء على إيجاد منتجات بمواصفات تلائم صعوبة وقساوة فصل الصيف. ولا يوجد مكان أفضل من تيك توك وخصوصا الحسابات المضمونة والخبراء الموثوقين لنستقي النصائح منهم.

وانتشر على تيك توك في الشهرين الأخيرين منتج إستي لاودر الجديد، تحت إسم إستي لاودر دوبل ووير شير وهو عبارة عن كريم أساس من نفس خط دوبل وير لكن بمواصفات جديدة ومحسنة ومذهلة لنقاء عالي وبشرة خالية من العيوب لأساس مكياج ناجح بدون أي من التعثرات المعروفة التي يسببها كريم الأساس.

تغطية مثالية وطبيعية بلا أي عيوب مع منتج إستي لاودر دوبل ووير شير

يضمن لك "إستي لاودر دوبل وير شير" الجديد مظهر نقي ونظيف بدون أي رواسب أو تكتلات أو ملمس مزعج وماكياج يدوم طول اليوم بحيث تبدو البشرة طبيعية بملمس نهائي طبيعي ومنتعش وغير لامع.

يتميز خط "شير" الجديد بسبعة وعشرون درجة "مات" مطفئة وغير لامعة لمظهر أنيق وراقي وبشرة جميلة وصحية. بالتركيبة التي لا تكشف السطح في جميع الظروف سواء كانت الحرارة العالية المسببة للتعرق أو الرطوبة أو في الأجواء الباردة والماطرة، "شير" يوفر لك الحماية التي تحتاجينها.

لماذا "دوبل وير شير" الجديد؟

بفضل التركيبة الثورية الجديدة بعوامل الماء المضادة للرطوبة والإمتصاص المعتدل، يضمن "دوبر وير شير" فعالية فائقة في الثبات لطول اليوم دون أن يسمح لحدوث اختلاف في ألوان البشرة فعند فرد المنتج بالطريقة الصحيحة يضمن لك تعبئة كاملة وعدم ترك أي مساحة من الوجه غير مغطى بهذا القوام الناعم والمريح وليظل مظهر بشرتك مريح وحقيقي.

تركيبة جديدة مضادة للتلوث

تركيبة تحتوي على أهم عناصر الحماية التي نهتم بها في عصرنا الحالي فبمضادات الأكسدة العالية المستخلصة من مصادر طبيعية كالرمان فإن الأمر لم يعد مقتصرا على اللوك الجمالي فقط، بل إن الأمر تطور ليصبح أكثر اهتماما بصحة البشرة وحمايتها من أشعة الشمس لاحتوائه على عامل حماية من الشمس بنسبة معتدلة ومضادات الأكسدة التي تحمي من التلوث وأشعة فوق البنفسجية التي أصبحت تصدر من جميع المصادر الضوئية التي تحيط بنا في هذه الأيام.