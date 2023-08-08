إصدارات لوي فيوتون الجديدة للرجال من الحقائب الصيفية الأنيقة

تتألق كل من مجموعة (Taurillon Monogram)، و(Monogram Macassar) بإصدارات جديدة تجمع بين الجرأة وروح الصيف الساحرة في موسم صيف 2023.

تأتي مجموعة (Taurillon Monogram) الأيقونية كما كانت تماما في عرض الأزياء الرائع الذي أقامته الدار- بقطع مصنوعة من الجلد المنقوش والمدبوغ بكل دقة، لتستعرض التصاميم الرئيسية من لوي فيوتون للموسم الحالي، مثل حقيبة الظهر الأيقونية والتي تشكل العنصر الأكثر مبيعا من الدار(Christopher) ، وحقيبة (Sac Plat) الصغيرة والأنيقة وذات التصميم المتقن، وحقيبة (Keepall 25) التي تأتي هذه المرة بدرجات ألوان جديدة تعكس أجواء الصيف الساحرة مثل درجة الأزرق الزاهي (Racing Blue)، ودرجة اللون الرمادي المميزة بطابعها المعاصر>

وتزدان الحقائب الزرقاء بقطع معدنية باللون الأسود الكلاسيكي غير اللامع "مات" الذي يضفي لمسة تباين مميزة، بينما تزدان الحقائب الرمادية بقطع معدنية باللون الفضي أيضا.

تتميز المجموعة الجديدة بالتشكيلة المتكاملة من القطع الأساسية التي لا غنى عنها مثل المحافظ وحافظات البطاقات الرجالية التي لا يتسنى للرجل التنقل أو ممارسة نشاطاته اليومية بدونها.

تضم المجموعة قطعا من لوازم السفر الأساسية مثل حقيبة (Horizon) الأيقونية المزودة بعجلات، وحقيبة مستلزمات العناية الشخصية (Dopp Kit)، التي تتوفر أيضا باللون الأزرق الممثل لجمال الصيف.

تضفي الألوان الجديدة سحرها الخاص أيضا على قطع المجموعة الجديدة (Monogram Macassar) التي لا غنى عنها، فبالإضافة إلى اللون الأصفر القوي الذي يضفي لمسة من الحيوية والتباين ترتقي تصاميم حقائب الدار الجديدة إلى آفاق أخرى، حيث تزدان كل من حقيبة الظهر (Christopher)، وحقيبة (Keepall)، وحقيبة ماسنجر (S-Lock) بنقشة شعار الدار الشهيرة ولكن في هذا الإصدار يبرز التصميم القوي والشبابي المعاصر للإحتفاء بالصيف وروعات الطبيعة الملونة.