فاريل ويليامز يقدم مجموعة تاريخية للأزياء الرجالية لصيف 2024 من دار لوي فيوتون...

بعد سنة و٣ أشهر تقريبا من وفاة ورحيل فيرجل أبلوه، المدير الإبداعي السابق للخط الرجالي في Louis Vuitton، أعلنت لوي فيوتون عن فاريل ويليامز كالموهبة الجديدة التي ستشغل منصبه.

فتحت هذهِ الخطوة بابا من الانتقادات لكون فاريل ليس متخصصا في الموضة ولا التصميم وأيضا لكون منصب "المدير الإبداعي" في الموضة وبالتحديد في Louis Vuitton هو منصبا مؤثرا في الموضة، ولذلك كانت الانتقادات أيضا تقول أن ذلك "دلالة على أن الموضة تفضل التسويق والوصول والضجيج على الدفاع عن الجيل القادم من المواهب".

يقول فاريل ردا على الإنتقادات: "لم أدرس تصميم الأزياء لكنني أيضا لم أدرس الموسيقى في جوليارد، ونحن الآن نرى ما وصلت إليه. لا بأس، هذه ملاحظة عادلة للغاية. أطمح فقط إلى التعبير عن نفسي." قدمت الدار اليوم ضمن أسبوع الموضة في باريس للرجال لموسم ربيع ٢٠٢٤، مجموعة فاريل الأولى.

نبذة عن مجموعة لوي فيوتون والأتموسفير الخاص بالعرض الباريسي.

في باريس، على أقدم جسر قائم عبر نهر السين وهو جسر "بون نويوف" Pont Neuf حدث موضة ثقافي ضخم. قال فاريل ويليامز "إنها مجموعة ملابس رجالية لكنني أصمم لـ "الإنسان" لذلك هناك شيء للجميع".

أمام أعين عدد كبير من المشاهير وقادة صناعة الأزياء والمبدعين، افتتحت المجموعة ببدلة بنطال قصير مصممة باللون الكريمي مع ربطة عنق بطبعة Damier Ebene ، وهي مزيج من الجماليات الخالدة والخطوط النظيفة والمونوقرام التي تقود هذه المجموعة.

كانت رقعة الشطرنج Damier بمثابة قاعدة لهذه المجموعة وهو مفهوم مُناسب تاريخيا وتم تنفيذها بذكاء، حيث تم تقديم تصميم رقعة الشطرنج Damier بواسطة مؤسسLouis Vuitton وابنه في عام 1889، مما يجعلها تبلغ من العمر 134 عاما.

أزياء المجموعة الجديدة

تضمنت المجموعة خيارا واسعا من الملابس الجديدة التي اتسمت بروح المجموعة الخيالية المستوحاة تارة من الشارع وتارة أخرى من ملابس أسلاف المصمم الحالي كالوحي من الراحل فيرجل أبلوه متمثلا بالقبعات الطويلة وأسلوب كيم جونز في توظيف قطع عملية وأنيقة في نفس الوقت في جميع الإطلالات كهذه الإطلالة الراقية التض تكونت من جاكيت جلدي فاخر بنقشة ال"كروكودايل" باللون الأسود وبننطال أسود وقميص أبيض.

إطلالات نسائية رياضية

تألقت العارضة الأمريكية الشهيرة "انا إيويرز" بإطلالة نسائية رياضية وحملت معها حقيبة العلامة الجديدة المستوحاة من أكياس العلامة الفرنسية الفاخرة، بألوانها الأيقونية بخليط البرتقالي والأزرق، نسقت مع شورت وسترة بالألوان الراقية بين الأحمر والأسود والأبيض، بشعار الدار الفرنسية الراقية الشهير.

إكسسوارات العرض الإبداعية

كان التركيز على القوة البيعية للإكسسوارات الجلدية قويا وجاء في عدد كبير من المنتجات، من أكواب القهوة إلى الحقائب الصغيرة جدا والحقائب الكبيرة أيضا.

قدم فاريل ويليامز مجموعة من الحقائب المختلفة والجديدة على الدار وأتت في ألوان أحادية كاملة مع شعارات معدنية رمزية صغيرة، فَرض التوازن ما بين التوجه المتشبع بالشعارات والعلامات الواضحة و حقائب شبه خفية وجودة عالية تتناسب مع تاريخ الدار العريق المختص في حقائب السفر التي تتميز بالرفاهية والقوة.

عزز ويليامز أيضا بصمته من خلال تحديث تصميم أقدم طراز حقائب للدار، حقيبة Speedy عن طريق استبدال قماشها المعروف بالجلد الصلب المٌعالج بجلد مرن حقيقي، مما أدى الى انهيار هيكلها الواضح والمستقيم غالباً فأصبح اكثر مرونة ونعومة.