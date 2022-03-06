إطلالات الفنانة التركية الجميلة بيرين سات

الفنانة التركية الجميلة بيرين سات والمعروفة باسم سمر في مسلسل العشق الممنوع وهي ممثلة تركية ولدت في أنقره 26 فبراير 1984 وهي من برج الحوت.

ودرست بيرين سات التجارة في جامعة بيلكين، ومنذ الصغر كانت بداية ظهورها بالتلفزيون كان عن طريق برنامج اشتهرت فيه، وفي عام 2004 لعبت دور نرمين في مسلسل "نعم هناك حب الموت"، وفي عام 2005 مثلت دور زيلان في مسلسل "الحب في المنفى".

أما في عام 2007 ارتبطت بيرين سات بالممثل التركي "بولنت إينال" المشهور بيحيى إلا أنهما انفصلا بعد عامين تقريباً، أما في عام 2008 قامت بدور إيلينا في فيلم "آلام من الخريف" وفيلم "أجنحة الليل" عام 2009 وأفلام أخرى .

وفي عام 2010 أكتملت نجوميتها بعد أدائها دور بيهتار "سمر" في مسلسل "العشق الممنوع" الذي عمل ضجة كبيرة حيث أدت فيه الدور باتقان وحصلت من خلاله على جوائز عدة.

أما في عام 2011 مثلت في مسلسل " ما ذنب فاطمة غول" الذي تمت دبلجته إلى العربية وعرضت أجزاء منه على قناة ال " إم بي سي" تحت عنوان "فاطمة" وله شعبية مميزة وجمهور كبير.

زواج بيرين سات "سمر"

تزوجت بيرين سات في عام 2014 من المغني التركي كينان أوغلو بعد علاقة دامت بينهما لمدة عامين، حيث التقت به أول مرَّة في العام 2012م، ومن ثم أقاموا حفل زفافهم في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدًا في مدينة لوس أنجلوس، وكان ذلك في تاريخ 29/ يوليو/ 2014 م، وتعيش معه إلى حد الآن.

كنعان دوغلو من مواليد 31/ مايو/ 1974، بدأ مشواره الفني منذ العام 1993 ويعتبر من أبرز مُغنيين البوب ومؤلفين الأغاني في تركيا، كما أنه يعزف على أكثر من آله، وهو يكبُر بيرين سات بـ10 سنوات.

أفلام الممثلة بيرين سات

آلام الخريف

أجنحة الليل

حكاية لعبة 3

موسم وحيد القرن

أسطورة مريدا

عالمي الخاص

التوابع:

بين الحب والانتقام

مسلسلات الممثلة بيرين سات

هناك الموات في حبنا

حكاية سمر

تذكر يا عزيزي

العشق الممنوع

ما ذنب فاطمة جول؟

انتقام

السلطانة كوسيم

عطية

عمل يجمع بين بيرين سات وكيفانش تاتليتوج

كشفت وسائل الإعلام التركية عن تراجع الفنانة بيرين سات المعروفة باسم "سمر" عن قرار اعتزالها الفن وأن هناك عمل فني قريب يجمع بينها وبين كيفانش تاتليتوج والمعروف باسم "مهند" في مسلسل العشق الممنوع.

وبعد مرور 14 عاماً على إنتاج المسلسل التركي "العشق الممنوع" الذي حقق نجاحاً كبيرًا في الوطن العربي، يعود كيفانش تاتليتوج وبيرين سات للعمل معا من جديد في فيلم من تأليف الكاتبة ​نوران إفرين وسيتم تصويره في في مدينة نيويورك الإمريكية وسيعرض من خلال فيلم من إنتاج Netflix.

مسلسل العشق الممنوع

مسلسل العشق الممنوع هو مسلسل تلفزيوني تركي رومانسي اجتماعي مقتبس من رواية تركية شهيرة، وتم عرضه في عام 2008 واستمر عرضه في تركيا حتى عام 2010 وحقق نجاحاً كبيراً، وشاركت في بطولته بيرين سات والمعروفة باسم "سمر" والممثل التركي كيفانش تاتليتوج والمعروف باسم "مهند".

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