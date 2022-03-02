أحدث إطلالات مُدونة الموضة السعودية "سوسن القاضي"...اختاري منها ما يناسبك

سوسن القاضي مدونة الموضة ومنسقة الأزياء السعودية تبلغ من العمر 34 سنة، ولدت في المملكة العربية السعودية كبُرت ونشأت فيها وتعيش حاليًا في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

أكملت دراسة الماجستير في إدارة الأاعمال وتسعى للحصول على دبلوم في تسويق الأزياء من معهد الازياء للتسويق والتصميم، ولاقت نجاحًا مبهرًا لتصميمها للازياء بعدما أطلقت شغفها على وسائل التواصل الاجتماعي، واكتسبت العديد من المتابعين بشكل سريع، ولمحبة الكثير من الأشخاص لها.

سوسن القاضي تتمتع بأسلوب مبدع ومميز في نسج أناقتها واختيار مكياجها الذي تميزدائماً بالبساطة والبعد عن التكلف، وتنتقي ما يناسبها، وهي تواكب دائماً روح الموضة بأسلوب مختلف ومتنوع عن باقي مُدونات الموضة مما يجذب الأنظار إليها.

إطلالات سوسن القاضي

عندما نتصفح موقع التواصل الاجتماعي" انستغرام " الخاص بمُدونة الموضة السعودية "سوسن القاضي" نجده يتميز دائمًا بتنسيق القطع الرائعة والمليئة بالحيوية والإيجابية والتي تتناسب لها وللكثير من الفتيات الشابات، وايضاً تميل للألوان المفرحة والموّردة خصوصاً الأزرق، الأبيض والزهري في تنسيقاتها المختلفة وموديلاتها المتجددة والشبابية.

أما بالنسبة لإطلالات سوسن اليومية، نجدها في أغلب الإطلالات تميل إلى المكياج الزهري الناعم ليُبْرِزَ جمال ملامحها الناعمة ويضفي عليها لمسة أنثوية جذابة ومميزة، وتفضِّله بالاعتماد على طلاء الشفاه اللامع والمكياج الهادى ليتناسب مع كل الأزياء.

أما تسريحة شعرها تتنوع في إطلالاتها اليومية مثل تسريحة الشعر المجعد بطريقة عصرية مناسبة للفتيات الشابات، وفي إطلالة أخرى لجأت لتسريحة الويفي العريض ليضفي عليها مظهرًا رائعاً، وكما اختارته مع ذيل الحصان المرتفع ذي الخصلات المنسدلة، فهي شخصية تحب التنوع في كل شي بعيداً عن الملل والروتين في الإطلالات.

سوسن القاضي في كأس السعودية 2022

أطلت سوسن القاضي وهي أهم الشخصيات السعودية في مجال الموضة وتنسيق الملابس والتدوين في كأس السعودية 2022 بنسخته الثالثة بإطلالة جميلة، ونشرت صوراً لها عبر حسابها على انستغرام، وكتبت: "إطلالتي لكأس السعودية بنسخته الثالثة، هو سباق خيل دولي يعد أغلى سباقات الخيل بالعالم"، وأكملت: "لبسي مستوحى من نقش السدو العسيري بتصميم المصممة منى الشبل".

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