شمس الغنية نجوى كرم تشع إشراقاً وأناقة في حفل زفاف ابنة شقيقها الراحل

أطلت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم في حفل زفاف ابنة شقيقها الراحل بفستان باللون الأحمر وعليه وردة باللون الزهري بإطلالة مشعة.

تألقت نجوى بفستان من المصمم سيدريك حداد حيث أبدع باختيار الألوان وأتقن مزجها فجاء اللون الأحمر الأساسي مع اللون الزهري غاية في الجمال والأناقة، وجاء تصميم الفستان بدقة وبساطة زادت من جماله، الفستان سترابليس طويل وقصة مميزة عند الصدر وعليه عند الخصر"ببيونة" باللون الزهري حجم وسط أعطته جاذبية مع حقيبة صغيرة باللون الموف.

وأما بالنسبة لتسريحة شعرها من مصفف الشعر بهاء جاء شعرها مفرود مموج لتحافظ على شكلها الطبيعي دون تصنع، ومكياجها جاء لوحة فنية مرسومة بإتقان واحتراف ومتناسق مع فستانها وشعرها وبدون مبالغة.

نجوى كروم ومهرجان جرش 2021

أعلنت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم بمشاركتها في فعاليات مهرجان جرش الغنائي بدورته 35،في آخر شهر أيلول، والذي يشارك به مجموعة من النجوم العرب وعلى رأسهم الفنانة ماجدة الرومي ثم جورج وسوف، حيث أحيت نجوى كرم مؤخراً حفل غنائي في "ستارز أون بورد" والذي شارك به عدد من النجوم مثل ملحم زين ونانسي عجرم وراغب علامة.

وطرحت نجوى كرم مؤخراً فيديو كليب أغنيتها "مغرومة 2" والتي حققت نجاح كبير على اليوتيوب قبل أغنية "ساحر قلوب"، وتصدرت نجوى كرم مواقع التواصل بسبب نشاطاتها الفنية وأعمالها الجديدة مع شركة روتانا.

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