إطلالات الملكة ليتيزيا الأخيرة .. لماذا اختارت حذاء إسبادريليز لـ مرتين متتاليتين؟

خلال فصل الصيف نبحث جميعنا عن أفضل الخيارات الممكنة للتمتع بملابس مريحة وأنيقة وللظهور بأحلى حلة. لكن قد يكون الأمر بمثابة مهمة شاقة وتتطلب الكثير من الوقت إلا أنه ومع الظهور المتكرر للشخصيات العامة وخصوصا نساء العائلات الملكية من حول العالم، فإن المهمة قد تصبح أسهل، فهن من يرسمن خطوط الأناقة في كل موسم حتى وإن كانت اختياراتهم تبع لآراء البعض كلاسيكية أو قديمة بعض الشيئ.

لكن الأسبوع الماضي أثبتت الملكة ليتيزيا أن النساء الأنيقات والقويات قادرات على إعادة إحياء بعض صيحات الموضة وأيضا من الممكن أن يكون اعتمادهن لهن بمثابة تنشيط أكبر لهذه الصيحة وإليك أجمل إطلالتين أطلت بهما الملكة الإسبانية خلال هذا الأسبوع.

الملكة ليتيزيا بـ إطلالة بفستان منقوش بالابيض والأزرق

خلال استقبال سلطات جزر البليار وتمثيل مجتمعهم في إسبانيا أطلت الملكة ليتيزيا بإطلالة صيفية أنيقة وراقية وبروحج شبابية وحيوية، حيث اختارت فستان باللون الأبيض والأزرق بنقوشات راقية جمعت بين أزهار الليلك وأوراق الأشجار حيث صمم الفستان كل من علامة "ديزاجوال" الإسبانية وعلامة "إستاجين" أيضا. حيث جاء الفستان بقصة "أوف شولدر" وخصر عالي ومحدد وأكمام واسعة ومريحة.

أما عن الطلة الجمالية التي ظهرت بها فقد اعتمدت "بوني تيل" أو ربطة شعر ذيل الحصان ومكياج مشرق بدرجات الوردي القوي. وللتنسيق اعتمدت أقراط ذهبية وبحجر ألماسي واحد.

وللحذاء استغلت الأجواء الصيفية والحيوية لاعتماد إسبادريليز مزدان بمقدة بيضاء ورباط امامي أبيض اللون .

الإطلالة الثانية باللون الأسود الملكي

خلال الحفل الختامي للدورة الثالثة عشر لمهرجان أتلانتيدا السينمائي في ميسريكورديا في بالما دي مايوركا ، إسبانيا، أطلت الملكة ليتيزيا بإطلالة خاطفة باللون الأسود الملكي من العلامة "أوتيرك" بقصة راقية بحمالات سوداء رفيعة وقماش مزدان بتطريز "أوبليك" وورود نافرة وتفاصيل قماشية زادت من تميز الفستان.

وللطلة الجمالة اعتمدت الملكة ليتيزيا مكياجًا راقيًا باللون البني وتدرجات البرونز على ظلال العيون والوجنتين. وللتنسيق اعتمدم كلاتش بتصميم المحارة من مالابابا وأقراط أذنين على شكل سعف النخيل من " سوما كروز".

واختارت الإطلالة للمرة الثانية بحذاء صيفي مريح غني عن التعريف، حيث تألق تصميم الإسبادريليز الذي اختارته الملكة ليتيزيا في هذه المرة بالمقدمة الذهبية من علامة "جيمي تشو" بتفاصيل زادت أناقة الإطلالة الليلية.