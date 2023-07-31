الملكة ليتيزيا تتألق بإطلالة ملكية في مدريد مستوحاة من الخمسينيات

تتألق الملكة ليتيزيا في جميع إطلالاتها بفساتين وقطع ملابس أيقونية وأنيقة تجمع بين كل من الحس الملكي الفاخر والأسلوب الطبيعي المتألق والمتجدد، حيث نراها حريصة دائما على التواجد في جميع المناسبات الملكية الرسمية والعائلية الخاصة لكن بحرص تام وكامل على الإطلالة بشكل أنيق وغير متكلف كعادتها.

ولهذه المرة اختارت الملكة الإطلالة بفستان مورد من توقيع العلامة الأمريكية "كارولينا هيريرا" مستوحى من فترة الخمسينيات وإليك تفاصيل هذه الإطلالة عالية الأناقة والرقي.

الملكة ليتيزيا بـ فستان راقي من كارولينا هيريرا

بقصة على شكل حرف "A" أطلت الملكة الإسبانية ليتيزيا بفستان بقماش مطبع بالورود التي تأرجحت ألوانها بتدرجات خلابة للون الرمادي والأسود والكحلي، حيث طبعت على القماش التافتا الأبيض الذي اسدل بهدوء فاخر حمل طيات الفستان المربعة للظهور بشكل أنيق وجذاب.

وكان الفستان بحمالات مخملية باللون الأسود والتي كانت متوسطة العرض بحيث اتصلت مع الـ"بوستييه" النصفي من الأعلى بحيث بدى الجزء العلوي للفستان وكأنه قطعتين منفصلتين مما زاد من أناقة الفستان وفخامته.

واكتملت أناقة الفستان مع الربطة التي تواجدت على الخصر على شكل "فيونكة" أو (Bow) أكملت أناقة الفستان ورسمت خطوط جسد الملكة ليتيزيا وحددت خصرها بشكل جميل وأنيق. وكانت التنورة منسدلة إلى حد أسفل الركبة مما أبرز الحذاء الذي انتعلته. وكان سعر الفستان الأنيق 1900 دولار.

التنسيق الأنيق والبسيط

لم تعتمد الملكة ليتزيا أي قطع ثقيلة أو أخرى من شأنها أن تزاحم الفستان الأنيق والمليء بالتفاصيل فاختارت الإكتفاء بحذاء من قماش الـ"سويد" الأسود الفاخر باللون الأسود من علامة "كارولينا هيريرا" أيضا.

وكان الحذاء مريحا بكعب القطة أو ما يعرف بالـ (Kitten Heel)، وبـ"إبزيم" خلفي سلينج باك. واختارت أقراط أذنين ألماسية أنيقة وناعمة من "شوبارد" أما طلتها الجمالية فكانت بسيطة بشعر منتهي بخصل "ويفي" راقية وماكياج بظلال أنيقة باللون البني والبرونز الفاتح.