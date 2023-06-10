إطلالات النجمات في حفل دار شوميه بباريس.. سلمى أبو ضيف تتألق بالفضي

إطلالات بغاية الأناقة والفخامة تزينت بها النجمات العرب والعالميات اللواتي حضرن حفل دار شوميه "Chaumet" الذي أطلقته لطرح أحدث مجموعاتها من المجوهرات الراقية بعنوان "لو جاردان دو شوميه" أو حديقة شوميه وذلك بحضور عدد من المشاهير في العاصمة الفرنسية باريس.

ومن بين الحاضرات كل من المؤثرة السعودية يارا النملة التي أطلقت لتوها علامة جديدة تتضمن خط منتجات العناية بالبشرة الجديد، والفنانة المصرية سلمى ابو ضيف، والنجمة العالمية جيسيكا ألبا وغيرهن.

نرصد لكم في هذا المقال تفاصيل إطلالاتهن الأنيقة والساحرة بهذه الأمسية المميزة في العاصمة الفرنسية باريس

سلمى أبو ضيف بإطلالة جذابة من اللبناني إيلي صعب في حفل دار شوميه

تألقت الفنانة المصرية الشابة بفستان تميز قماشه بحبات الباييت "الترتر" التي زينت أنحائه، بينما جاء مزينا في اطرافه بالريش الأوستريش الأبيض، كذلك اتسم بالجرأة عند منطقة الصدر مع الياقة المنسدلة بأسلوب الدرابينج الإحترافي الذي تتقنه الدار العريقة ، وأبرز الثوب رشاقة سلمى ابو ضيف ومنحنيات قوامها الأنثوي. وتزينت بعقد ماسي لامع على شكل وردة مزخرفة مع أقراط أذن بنفس النمط. من المجموعة الجديدة والحصرية.

أما بالنسبة الى الطلة الجمالية، اختارت المكياج المعدني بتدرجات اللون الفضي البراق على عينيها مع البشرة البرونزية، وتسريحة الشعر المرفوعة والعالية مع الغرة الجانبية المرفوعة لتبدو بقمة جمالها بهذا الحدث الفخم.

البلوغر يارا النملة بفستان أبيض محتشم

تألقت مدونة الموضة والمؤثرة السعودية يارا النملة بإطلالة بيضاء ملوكية وخطفت الأنظار بإطلالتها الأنيقة والمحتشمة حيث ارتدت فستانا بتصميم ناعم وانسيابي، تميز بقصته المسحوبة الفخمة والملكية من الثنيات التي جاءت بتصميم مبتكر عند منطقة الخصر بتشكيلات هندسية راقية مع الطبقات الدائرية، الى الذيل الطويل الذي عزز من أناقة الفستان الساتاني.

أما الأكمام فتميزت بقصة واسعة إلى الكوع لتضيق بعدها مثل قصة " تي كوتور" الشهيرة. الفستان جاء ملتفاً بأناقة على قوام يارا النملة ليشكل صورة جمالية ملفتة، خاصة مع ارتدائها لتوربان أبيض أنيق لتكمل طلتها الأنيقة.

وتزينت بقلادة ضخمة براقة من دار شوميه زادت من فخامة طلتها بتفاصيل من أحجار كريمة باللون الأصفر والألماس، وحملت حقيبة يد باللون الذهبي الفاتح البراق.

حضور لافت لعارضات الأزياء وصديقات الدار

تألقت عارضات الأزياء السوبر من فترة الألفينيات بحضورهن الملفت بتصاميم جذابة وراقية أعادتنا إلى حنين صناعة الأزياء في الفترة الماضية فحضرت كل من الروسية ناتاليا فوديانوفا بتصميم باللون الفستقي الفاتح من المصمم الأمريكي زاك بوزن بتصمميم يحاكي تفاصيل جسدها وقوامها الممشوق بفستان قطعة واحدة من الساتان بتنورة مستقيمة وتزين من أعلى منطقة الصدر بفيونكة ضخمة زادت من جمال تفاصيل الفستان. نسقته مع طقم ألماسي فاخر أكمل جمال الإطلالة.

ملكة "البوزنج" كوكو روتشا تحضر الحفل بإطلالة سوداء

تميزت إطلالة العارضة الايقونية والتي تعرف بملكة التموضع أو "Queen of posing" بإطلالة سوداء اتسمت بتشابهها مع شخصيتها الدراماتيكية والراقية بنهايات منسدلة من منتصف الفستان إلى أسفل الفستان وفتحة ياقة عميقة وراقية ليتزين صدر الفستان بقلادة طويلة زادت من جمالية الإطلالة.