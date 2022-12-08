أطلت النجمات المشاركات في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2022 والمقام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بالكثير من الإطلالات المتعددة واللاتي خطفن الأنظار بحضور مجموعة لامعة من النجوم حول العالم وفي مقدمتهم النجمة المصرية الجميلة ليلى علوي، كما كانت النجمة ميساء مغربي حاضرة في فعاليات هذا الحفل المهم ، النجمة ليلى العبد الله، النجمة رزان جمال،النجمة الشابة تارا عماد والنجمة سمية رضا، والنجمة صبا مبارك.

لذلك قررنا تسليط الضوء على أجمل إطلالات النجمات في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في المملكة العربية السعودية.

إطلالات النجمات في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أول مهرجان سينمائي دولي في المملكة العربية السعودية، وهومهرجان سنوي أطلقتها وزارة الثقافة السعودية؛ والهدف من هذا المهرجان هو إثراء المحتوى السينمائي المحلي، ودعم قطاع الأفلام في المملكة.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي مقره الدائم في منطقة جدة وهو أحد المواقع التراثية المسجلة في قائمة التراث العالمي، ويلتحق بالمهرجان معمل البحر الأحمرالخاص للأفلام، الذي يُعد حاضنة لمشاريع الأفلام، وهو معمل تطويري فعال طوال العام وذلك لتطوير الإنتاج المحلي السينمائي وفق لمعايير السينما العالمية.

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