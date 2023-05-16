إطلالات جمالية ناعمة مستوحاة من نانسي عجرم بمناسبة عيد ميلادها

يصادف اليوم 16 مايو عيد ميلاد النجمة اللبنانية نانسي عجرم الـ 40، ولا بد في هذه المناسبة من الإطلاع على أجمل إطلالاتها الجمالية واختياراتها الأنيقة والناعمة في عالم المكياج الناعم والمشرق وتسريحات الشعر الطبيعية التي لا تتخلى عنها ومجوهرات الراقية ولا سيما أناقتها التي تعودنا عليها سواء مع عائلتها أو مقابلاتها التلفزيونية أو حفلاتها الغنائية.

إطلالات نانسي عجرم

تُعرف عجرم بجسمها الرشيق الذي يليق به مختلف القصات، فهي تحرص باستمرار النجمة نانسي عجرم بإطلالات الناعمة والراقية في نفس الوقت والتي تعكس أسلوبها المميز وهذا ما نشاهده من خلال فساتين السواريه التي تظهر بها في حفلاتها والتي تحرص على اختيارها من دور أزياء لمصممين عرب أو عالميين ولا تبخل نانسي عجرم في مشاركة معجبيها على صفحتها الخاصة على الإنستغرام بصورها التي توضح مدى رقتها وعفويتها.



أما من الناحية الجمالية تحرص دائماً على وضع مكياج ناعم بدون مبالغة لكن نجد أغلب إطلالاتها تفضل لون أحمر الشفاة الأحمر أو النود، أما بالنسبة لتسريحات شعرها دائماً تكون ناعمة وبسيطة ومناسبة لملابسها فهي من النجمات التي تفضل البساطة والنعومة في إطلالاتها الجمالية والأزياء.

سنقوم بجولة على أجمل إطلالاتها نانسي عجرم في عالم الجمال من خلال الأناقة المكياج وتسريحات الشعر الملفتة بمناسبة عيد ميلادها:

نبذة عن نانسي عجرم

نانسي نبيل عجرم هي مغنية من أصل لبناني، ولدت في بيروت 16 مايو/أيار 1983 وهي من من برج الثور، وهي أول ابنة لوالديها نبيل وريموندا.

شجعها والدها نبيل عجرم على الغناء منذ صغرها وحصلت على المرتبة الأولى في مجموعة من البرامج التلفزيونية لمواهب الأطفال ومنها برنامج "مواهب صغيرة" وهي في سن العاشرة من عمرها، وأيضاً شاركت في برنامج "نجوم المستقبل" وهي في سن الثانية عشرة، وثابرت بعدها على دراسة فن الصوت والموسيقى حتى تم قبولها في نقابة الفنانين اللبنانين قبل أن تكمل الثامنة عشرة من عمرها.

عائلة نانسي عجرم

تزوجت نانسي عجرم في عام 2008 من طبيب أسنان معروف اسمه فادي الهاشم، وأنجبت منه ابنتها الكبرى ميلا في نفس يوم عيد ميلادها 16 مايو/أيار 2009 وأطلقت لها أغنية بعنوان يارب تكبر ميلا، ثم أنجبت ابنتها الثانية إيلا في 23 أبريل 2011، ثم أنجبت ابنتها الثاثية اسمها ليا في شهر شباط/فيراير 2019.

ودائماً تخطف نانسي عجرم الأنظار لعائلتها الجميلة والتي يظهر عليها الفرح والسعادة والتفاهم والانسجام في حياتهم العائلية حيث تنشر صورها مع زوجها وبناتها دائماً على مواقع التواصل الاجتماعي وفي كثير من المناسبات الخاصة والإجازات أيضاً.

قصة حب نانسي عجرم والدكتور فادي الهاشم

علاقة حب طويلة وجميلة ورومانسية، عن طريق الصدفة نشأت بينه وبين مريضته الفنانة نانسي عجرم علاقة حب وكما وصفها بأن علاقتهم كانت غريبة فكلاهما كان معجب في الآخر دون البوح بذلك واستمر هذا الحال لمدة أكثر من سنتين.

زوج نانسي عجرم

فادي الهاشم البالغ من العمر 53 عاماً وهو من مواليد عام 1969 ميلادي، طبيب أسنان معروف في لبنان، تزوج من النجمة اللبنانية نانسي عجرم في عام 2008م في قبرص بعد علاقة حب طويلة وجميلة ورومانسية، وأنجبت منه طفلتها الأولى (ميلا) في عام 2009م، وفي عام 2011م أنجبت طفلتها الثانية (إيلا)، وفي عام 2019م أنجبت طفلتها الأخيرة (ليا).