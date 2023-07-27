إطلالات سيلينا غوميز في عيد ميلادها الـ 31.. باربي حاضرة بتوقيع رالف لورين

احتفلت الفنانة الأمريكية والمغنية والممثلة سيلينا غوميز بعيد ميلادها الواحد والثلاثين بإطلالات أنيقة حيث حرصت على إبراز هويتها الشبابية المتميزة والخاصة والمرحة.

ومن المعروف أن غوميز ليست من محبات الإطلالات المزخرفة والمعقدة، وإنما تتجه غالبا نحو إطلالات ناعمة بتفاصيل بسيطة وعصرية تناسب شخصيتها في تنسيق مظهرها سواء مع تنسيقات أزياء السهرة التي ترتديها بأفخم المناسبات والمهرجانات الفنية التي تحرص على اختيارها من المصممين التي تحب أعمالهم مثل أوسكار دي لارينتا وجيفونشي، أو خلال نشاطات نهارية مختلفة وإطلالات "ستريت ستايل" عصرية وشبابية، لتكون دائما ملهمة لشباب الأجيال الذين تابعوها وأحبوها وعرفوها منذ الصغر بأعمال تلفزيونية وموسيقى تشذي الآذان، وبمناسبة احتفال سيلينا بعيد ميلادها الـ 31، نطلعكم على خيارات أزيائها في هذا اليوم المميز.

سيلينا غوميز بـ فستان مزدان بالورود الحمراء من "بوتيغا فينيتا"

في حفل مفعم بالأجواء المبهجة والحيوية، وبحضور أصدقاء سيلينا الذي كان من بينهم باريس هيلتون، أطلت النجمة العالمية بفستان أحمر قصير "بيتيت" من تصميم المصمم العالمي "ماثيو بلازي" لصالح دار أزياء "بوتيغا فينيتا" حيث تميز بتصميمه الضيق والمحدد وقماشه المغطى بطبقات الورود الحمراء النافرة بأسلوب الـ"أوبليك" حيث تدلت مع الخيوط التي شكلت بتلات وسيقان الأزهار.

وجاء بقصة مكشوفة الأكتاف مع خصر محدد، وكان لافتا بأنها بدت أكثر رشاقة عن إطلالاتها السابقة بعدما عانت في الأشهر الأخيرة من الوزن الزائد وتعرضت حينها للانتقادات الجارحة ما اضطرها إلى الرد عليها والتأكيد بأنها متصالحة مع جسمها وزيادة وزنها. حيث كان الفستان من مجموعة ربيع وصيف 2023.

ظهور باريس هيلتون في حفل عيد ميلاد سيلينا

تألقت الفنانة الأمريكية ونجمة تلفزيون الولايات المتحدة باريس هيلتون بإطلالة من العلامة الأميريكية "زيميرمان" بفستان باللون الأبيض اللؤلؤي مزين بالدونتيل والورود.

الفستان الثاني من وحي باربي

أما الفستان الثاني فقد كان من تصميم المصمم الأمريكي رالف لورين بتصميم أنيق وفريد باللون الوردي -الفوشيا "ماجنيتيك" بطول "ميني" حيث لائم الفستان إطلالتها التي كانت الثانية والتي اختارتها لترافق عائلتها وأصدقائها المقربين للذهاب ومشاهدة فيلم "باربي" حيث نسقت الفستان هذه المرة مع تسريحة شعر بذيل حصان مرفوعة إلى الأعلى بكل أناقة.



