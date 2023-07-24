إطلالات على الطراز الكلاسيكي والـ"أولد موني" من وحي بيونسيه وميغان ماركل

تعكس خزانة الملابس الكلاسيكية الذكاء الخارق والإستثمار الناجح في قطع الملابس المختلفة، حيث يمكن القول بأن الإطلالات الكلاسيكية هي الأساسية في خزانة كل سيدة ولا خلاف على هذا الأمر.

وتحتاجها العديد من السيدات في المناسبات الرسمية التي تكثر في موسم الصيف خصوصا. أيضا، تستعين معظم النجمات بالإطلالات الكلاسيكية لإظهار أناقتهن وتميزهن بعيدا عن هرج الموضة الغريبة التي يتبعوها فيتنفسن الصعداء بإطلالات كلاسيكية مريحة بعيدة عن جنون الموضة والاستعراض، من خلال انتقاء تصاميم كلاسيكية وإضفاء لمستهن وأسلوبهن الخاص عليها.

ويندرج تحت خانة أسلوب الموضة الكلاسيكية أسلوب ال"أولد موني" أيضا فانتقي معنا الأسلوب الذي سيناسبك من هذه الإطلالات.

إطلالة "بيونسيه" بالـ"تارتان" البني والبيج



تعتمد نجمة الغناء الأيقونية بيونسيه على الإطلالات الكلاسيكية من وقت لآخر بعيدا عن إطلالاتها الجريئة لكسر الملل الخاص بالإطلالات الجريئة، ولقد كانت هذه الإطلالة الكلاسيكية من بيونسيه ببدلة رسمية باللون البني المزين بالكاروهات الـ"تارتان" العريضة والناعمة في الوقت عينه غاية في الأناقة والكلاسيكية بقطعة سفلية "بلاي سوت" (Playsuit) أنيقة و"بليزر طويل وأنيق بذات النقشة.

مدونة الموضة الإيطالية كيارا فيراني بإطلالة أنيقة وصيفية

أما هذه الإطلالة الأنيقة والعصرية باللون الأبيض من علامة "ماكس مارا" الإيطالية فقد أطلت بهار المدونة الشهيرة والرائدة كيارا فيراني في شوارع باريس لحضور أسبوع الموضة.

وجاءت الإطلالة العصرية عبارة عن "جيليه" بالغاباردين الأبيض الذي يزينه وردة بيضاء كبيرة، وتنورة "أوف وايت" أنيقة بطول "ميني" وحذاء أبيض اللون من علامة "جاكيموس" وحقيبة ديور سوداء.

هايلي بيبر بإطلالة من مجموعة سان لوران الأخيرة

تحرص العارضة الأمريكية هايلي بيبر على اختيار آخر تصاميم العلامة الفرنسية "سان لوران" لقربها من المدير الإبداعي للدار أنتوني فاكاريللو ولحبها للعلامة، وكانت هذه الإطلالة من مجموعة خريف وشتاء 2023-2024 الخاصة بملابس النساء غاية في الكلاسيكية والأناقة.

اختارت تايور عصري بجاكيت بقصة "بليزر" وبأكتاف مبالغ بها بحشوات عريضة و"تناك توب " من الساتان الأسود اللامع ونسقت تنورة سوداء بفتحة عالية أيضا.

وتليق هذه الإطلالة الكلاسيكية بأناقتك لهذا الصيف ويمكن اختيار إطلالة مشابهة لها بقطع ذات ألوان مختلفة عن هذه الإطلالة.

ويمكنك تنسيق الحقيبة الكلاسيكية الصغيرة مع الصندل الصيفي سواء اللون الأسود أم أي لون آخر يليق بهذه الإطلالة.

ميغان ماركل بإطلالة من ألبيرتا فيراتي

من أكثر إطلالات ميغان ماركل المثيرة للإعجاب حيث اختارت أسلوب الألوان الموحدة "مونوكروماتيك" باللون الأخضر الزيتوني الغامق بقميص كريب جورجيت وتنورة جلدية بذات اللون واختارت في أسلوب التنسيق "بامبس" باللون البيج الأنيق.