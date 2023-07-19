تدرجات اللون الأزرق تهيمن على إطلالات الأميرة كيت ميديلتون

يبدو أن اللون الأزرق وتدرجاته المتنوعة من أكثر الألوان الجاذبة لأميرة ويلز كيت ميدلتون التي تحب الإطلالة بها في الكثير من المناسبات، حيث اختارت أن تتألق به في أكثر من حدث في بريطانيا خلال الفترة الأخيرة التي كان من بينهم مراسم تتويج ملكية للملك تشارلز الثالث الذي أقيم في اسكتلندا الأسبوع الماضي.

خطفت كيت ميدلتون الأنظار بإطلالة جذابة وراقية بالأزرق الملكي الأنيق وأيضا خلال حضورها مراسم افتتاح بطولة ويمبلدون.

كيت ميدلتون تتألق بـ معطف أنيق باللون الأزرق للحضور إلى فعاليات ويمبلدون

اختارت أميرة ويلز كيت ميدلتون الظهور إلى زوجها الامير ويليام بإطلالة باللون الأزرق في أحدث ظهور، حيث ارتدت معطف وصل طوله حتى أسفل الركبة "ميدي"، من تصميم "كاثرين والكر" (Catherine Walker).

تميز بياقته على شكل حرف v من قماش المخمل الذي منح المعطف لمسة أنيقة ومميزة برصانة راقية وملكية، حيث جاء من الأمام بأزرار زرقاء مع جيبين جانبيين إلى أعلى الخصرز

ونسقت كيت أسفل المعطف، فستان باللون الأزرق كذلك من نفس درجة المعطف، وهذه من المرات القليلة التي تعتمد فيها الأميرة كيت ميدلتون اعتماد إطلالة مونوكروماتيك بذات اللون.

أكملت أناقتها بقبعة جذابة باللون الأزرق نفسه، مع حذاء جذاب من نفس اللون من تصميم إيميليانو سكورفاني، وحملت حقيبة متوسطة الحجم في يدها واختارتها باللون الأزرق كذلك، واستعانت بمجوهرات من اللؤلؤ الأبيض الأنثوي.

هل أعادت كيت ارتداء ذات المعطف في مرات سابقة؟

ولم تكن تلك المرة الوحيدة التي ظهرت فيها أميرة ويلز بهذا المعطف، حيث سبق وارتدته في العام الماضي، خلال الاحتفال بافتتاح متحف وطني يضم أحياء بحرية وطبيعية في العاصمة خلال شهر سبتمبر.

لكنها كانت ترتدي قبعة بتصميم مختلف، ومجوهرات بسيطة مختلفة عما ارتدته في أحدث ظهور. ونسقت معه أيضا حقيبة جلدية سوداء صغيرة مع قفازات جلدية سوداء أيضا.

إطلالة أخرى باللون الأزرق بفستان أنيق

ومن بين المرات التي سبق وقد ظهرت بها كيت ميدلتون بدرجات اللون الأزرق عندما خطفت الأنظار بفستان من الصوف على شكل معطف "ميدي" يصل إلى أسفل الركبة من (Eponine London) بأكمام طويلة وفتحة رقبة على شكل حرف vز

وتزين المعطف الأنيق باثنين من الأزرار الضخمة باللون الأسود، محددان منطقة الخصر، إضافة إلى وضعها لدبوس أنيق وفخم على منطقة الكتف، لتزين به تلك الإطلالة، كما استعانت بحذاء باللون الكحلي بكعب عال. وعادة ما تعرف الأميرة كيت بحبها لاعتماد إطلالات بالطول الملكي المعروف "ميدي".

إطلالة أخرى من دار "سيلف بورتريه"



أطلت أميرة ويلز من قبل خلال مناسبة رسمية أقيمت في قطر باكنغهام بفستان أنيق باللون الأزرق الملكي من توقيع (Self portrait)، مصمم بأكمام طويلة وياقة عالية بزينة بعقدة أمامية.

كما تميز ثوبها بقصة مستقيمة محددة للقوام بطول "ميدي"، وزين الخصر بـ"درابيه" تتفرع منه الثنيات المائلة، وحددت خصرها بحزام رفيع بنفس لون الفستان.

كما زينت الأكتاف والمعصم بأزرار فضية براقة، وحملت كيت حقيبة يد معدنية مرصعة بالكريستال اللامع بينما انتعلت حذاءً مدبباً بنفس درجة لون الفستان مزيناً برباط خلفي مرصع.