بفستان كامل من الألماس.. بيونسيه تفتتح جولتها الغنائية في تورتونتو

يبدو أن التعاون بين كل من الفنانة والمغنية الأمريكية العالمية بيونسيه وشركة المجوهرات العريقة "تيفاني أند كو" لن يتوقف عند حد الظهور في الإعلانات الخاصة بالمجموعات الجديدة للعلامة التجارية الأيقونية بل أنه سيمتد لنحصل على إطلالات أنيقة وراقية وفارهة من المصممة إلسا بيريتي مصممة الدار.

تستمر بيونسيه بإبهار الجمهور والمتابعين خلال جولتها الفنية (Renaissance) التي انطلقت في 10 مايو الماضي وتستمر لغاية 1 أكتوبر المقبل.

وكانت محطة بيونسيه مؤخرا في مركز "روجيرز "في تورونتو في كندا، حيث ظهرت نجمة (Renaissance) بأكثر من إطلالة خلال تقديم أبرز أغنياتها التي نالت شهرة عالية من ألبومها الأخير الذي يعني "عصر النهضة".

وفي افتتاح جولتها في تورونتو، ارتدت بيونسيه وهي سفيرة تيفاني أند كو، فستان قصير تم تصميمه خصيصاً لها على شكل سلاسل مزينة بالألماس، من أحد أكثر تصاميم إلسا بيريتي نجاحا للدار التي تعنى بتصميم وإنتاج أفخم وأكثر المجوهرات جمالا وأناقة على وجه الأرض.

تفاصيل فستان بيونسيه الأنيق والفاخر

لمع الفستان الذي تم تصميمه بقماش "الميش" الشبكي كالنجوم في الليل، وتم تغطيته و تطريزه بحبيبات الألماس المزودة بخيوط الـ"لاميه" حتى لا تخفي اللمعة الخاصة بالألماس المثبت بأعلى الطرق والمهارات الحرفية للحفاظ عليه. وبدى منحوتا على شكل جسم بيونسيه.

ابتكر الحرفيون في الدار العريقة فستانا فريداً من نوعه من شرائط شبكية حساسة ترمز إلى فن إلسا بيريتي المبتكر وحساسية الأسلوب الحديث والشغف بالحرفية الاستثنائية وفق ما ذكر حساب تيفاني أند كو على انستقرام في بوست نشرته العلامة مشيدة بجمال القطعة وتباهت الدار بأسلوبها الأصيل الذي تحافظ عليه منذ عشرات السنين.

الطلة الجمالية الناعمة لتستوحي منها

كانت الظلال البنية والبيج وتدرجات البرونز سيدة الموقف في المكياج الذي اعتمدته الفنانة التي تتباهي بشبابها الدائم والتي يبدو أن الزمن متوقف بالنسبة لها، فرأينا ظلال العيون البنية ممزوجة بحرفية عالية بأنامل الماكييرة الشهيرة "بات مكغراث" رافقت "برونزاج" ناعم وفاتح على منطقة الخدود مع "هايلايتر" من علامة "ديور" الذي غالبا ما تستخدمه نجمات العالم.

أما بالنسبة لأحمر الشفاه فقد اعتمدت اللون الـ"نيود" الأنيق والهادئ لتحافظ على أنوثة الفستان وقوة إطلالته.

حذاء أنيق من المصممة "مالون سويرز"

أما بالنسبة للحذاء فقد اعتمدت الستايلست الخاص بالفنانة "جوليا سار" لتكمل إطلالة النجمة بيونسيه حذاء شفاف بمقدمة مدببة وقوية تكشف عن القدم وتلغي أي عنصر تشتيت لإبراز الفستان الأنيق والفني ولفت الأنظار إليه بالقدر المطلوب وقد نجحت في ذلك.