البوابة - تألّقت الملكة رانيا العبدلله خلال مأدبة الغداء الخاصة التي أقيمت في لندن عشية حفل تتويج الملك تشارلز، وسيطرت التصاميم الكلاسيكية والأنيقة والفاخرة على إطلالة ملكات وأميرات ودوقات وسيدات الدول المدعوة ويقدر عدد الحضور بحوالي 2200 شخص سوف يحضرون مراسم حفل تتويج الملك تشارلز في وستمنستر أبي، ومن أبرز الحضور الذي وصلوا اليوم ولي عهد وأميرة اليابان ، ملك وملكة إسبانيا ، ملك وملكة النرويج، ملك وملكة المملكة الأردنية الهاشمية، والمزيد من أفراد العائلات المالكة من جميع أنحاء العالم. وحضر حفل الغداء الملك تشارلز والملكة كاميلا وعدد من الأمراء منهم أمير وأميرة ويلز ، دوق ودوقة إدنبرة ، الأميرة آن ونائب الأدميرال السير تيموثي لورانس ، دوق ودوقة غلوستر ، دوق كنت .

إطلالات ملكية عشية حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

من أبرز الإطلالات الملكية اليوم

الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تأنقت خلال غداء حفل التتويج بفستان schiaparelli من توقيع دانيال روزبيري مميّز بقصّة طويلة وضيّقة، و 13 زراً ذهبياً، أقرنته بحقيبة كتف من العلامة التجارية ديور"Miss Dior" من الجلد المعدني. وحذاء بجلد معدني ذهبي لامع من جيانفيتو روسي.

في إطلالة ثانية اثناء مقابلة خاصة مع بي بي سي وان مع كيرستي وارك ارتدت الملكة رانيا العبدالله، بدلة مكونة من جاكيت وبنطلون ملونة بتأثير متدرج من العلامة التجارية (ermannoscervino).

أميرة ويلز (كيت) كاثرين ميدلتون، زوجة الأمير ويليم بدت أنيقة وراقية كالعادة بفستان أبيض اللون محدد من الخصر باللون الأسود اختارته من تصميم جيني باكهام (jennypackham)، وقد أقرنته بأقراط لؤلؤة البحرين المتدلية من مجموعة مجوهرات الملكة إليزابيث الثانية. واختارت حقيبة كلاتش من الساتان الأسود الزخرفي من العلامة التجارية برادا. مع حذاء من الشمواه الأسود مع حزام خلفي على شكل أجنحة فراشة من العلامة التجارية أكوازورا (aquazzura) .

لاحقاً ارتدت ارتدت أميرة ويلز كاثرين فستان من الكريب متوسط الطول مزين بالكريستال باللون الأزرق من العلامة التجارية (mrselfportrait) ، اقرنتها يأقراط الملكة الأم من الياقوت والماس.

بينما بدت ملكة إسبانيا ليتيسا ، مبهرة بفستانٍ رائع باللون الأخضر الحيوي من العلامة التجارية فيكتوريا بيكهام (victoriabeckham). نسقت معه حقيبة كلتش باللون الأزرق البحري من العلامة التجارية (magritshoes)، وحذاء مدبب باللون الكحلي من مجموعة نينا ريتشي(ninaricci).

بدورها، اختارت الأميرة ماري، زوجة الأمير فريدريك ولي عهد الدنمارك فستان متوسط الطول بأكمام منفوشة ومزين بحزام مرصع بالأحجار الكريمة من العلامة التجارية (andrewgn) كانت قد اردته في وقت سابق. وتأنقت بأقراط من العلامة التجارية (bruunrasmussen). كما اختارت حقيبة يد من الساتان من العلامة التجارية (prada)، اقرنته بحذاء من نفس العلامة التجارية باللون البيج.

في حين اختارت صوفي، دوقة أدنبرة، و زوجة الأمير اندرو أصغر أشقاء الملك تشارلز الثالث، فستاناً منقطاً بالزهور من العلامة التجارية (beulahlondon) ، واختارت حقيبة يد صغيرة من المصممة (sophiehabsburg_official).

المصدر: فاشن بوليس

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