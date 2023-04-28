البوابة - على خطى الملكة رانيا العبد الله زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين وبمناسبة عيد ميلادها التاسع والعشرون، تألقت الآنسة رجوة بنت خالد بن مساعد آل سيف خطيبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، بإطلالة ربيعية عصرية تناسب الأجواء الربيعية الدافئة. وعايدت الملكة رانيا الآنسة رجوة عبر حسابها الخاص على تطبيق إنستغرام بنشر صورة لهما مع رسالة قصيرة جاء بها: "حبيبتي رجوة، كل عام وأنت بالف خير Happy birthday to our lovely Rajwa! "

الملكة رانيا العبدالله في إطلالة عصرية مع كنتها الآنسة رجوة

تفاصيل الإطلالة

إطلالة الملكة رانيا

اختارت الملكة رانيا العبدالله قميصاً بأكمام طويلة مزين بأزهار الأقحوان المزركشة من مجموعة SS22 من العلامة التجارية (Valentino Garavani). ويتميز بتفاصيل أنثوية ناعمة وبإحساس خالٍ من الزمان. نسقته مع بنطلون من الصوف بأرجل واسعة باللون الكريمي من العلامة التجارية (jill_sander_official).

إطلالة الآنسة رجوة

أما بالنسبة لإطلالة الآنسة رجوة، فاختارت بنطلون جينز بخصر مرتفع وعريض الساقين من العلامة التجارية (made in tomboy) مع بلوزة بلون المرجان الفاتح. وزينت إطلالتها بأقراط ذهبية مرصعة بالألماس (ارتدها الملكة رانيا سابقًا) من العلامة التجارية (stonefinejewelry ).

معايدة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

من جهته قام سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بنشر صورة جديدة لخطيبته الآنسة رجوة عبر حسابه على تطبيق إنستغرام وارفقها برسالة معايدة قصيرة كتب فيها : "غاليتي رجوة! كل عام ونحن على خطى المودة والرحمة…كلّي شوقٌ لحياة ملؤها الرضا والمحبة معك"، ظهرت الآنسة رجوة وهي ترتدي قميصاً قطنياً من العلامة التجارية (edelina.joyce)، وهي تمسك برسن حصان بني اللون، مع ابتسامة مشرقة، وصفها أحد المتابعين بأنها صورة تستحق أن تكون على غلاف مجلة فوغ، أهم وأشهر مجلات الموضة والأزياء في العالم.

الملكة رانيا العبدالله في إطلالة عصرية مع كنتها الآنسة رجوة

حفل زفاف الآنسة رجوة وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

ومع بداية العد التنازلي لحفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة، والذي أعلن أنه سيُقام في 1 يونيو 2023 يتابع العديد من خبراء الموضة والأزياء عن كثب الإطلالات التي تختارها الأنسة رجوة والتي تتشابه في كثير من الأحيان مع إطلالات الملكة رانيا، المعروفة بأناقتها واختياراتها الدقيقة. هذا ولفتت إطلالة الآنسة رجوة اليوم الأنظار بسبب ارتدائها لنفس الاقراط الذهبية التي ارتدها جلالة الملكة رانيا في وقت سابق خلال أحدى الزيارات الرسمية في العاصمة عمان، فهل هناك قصة وراء اختيار نفس الأقراط؟ وهل هي هدية إلى كنتها المستقبلية إم قطعة مستعارة؟ جدير بالذكر أن هذه ليس المرة الأولى التي تقوم الملكة رانيا بإعارة مجوهراتها للأنسة رجوة فقد ارتدت الآنسة رجوة أقراطاً مميزة من العلامة التجارية (ستفان وبستر) لالتقاط صور رسمية مع الأمير الحسين العام الماضي، وقد كانت الملكة رانيا قد ارتدتها في نوفمبر عام 2015.

المصدر: صفحة إنستغرام الملكة رانيا العبدالله / صفحة إنستغرام الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

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