البوابة - بتدرجات الأخضر الجذابة الملكة رانيا العبدالله زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين تخطف الأنظار خلال افتتاح مبنى "فضاء فني" في حديقة المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة في منطقة اللويبدة في العاصمة عمان، وتخلل الحفل تسمية المبنى باسم الأميرة وجدان بنت فواز.

وتأتي تسمية هذا المبنى باسم الفنانة والمؤسسة الأميرة وجدان بقرار من مجلس الأمناء تقديراً وعرفاناً لها ولدورها في دعم الفن والفنانين على مدار 44 عاماً منذ تأسيس الجمعية الملكية للفنون الجميلة. حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات وأعضاء مجلس أمناء الجمعية الملكية للفنون الجميلة ومدير عام المتحف وموظفيه.

الملكة رانيا العبدالله تختار الأخضر لموسم الربيع

تفاصيل الإطلالة

ونشرت الملكة رانيا العبداالله على صفحاتها الخاصة عبر تطبيق انستغرام وفيسبوك مجموعة من الصور للزيارة وارفقتها برسالة تهنئة قصيرة عبرت فيها عن اعتزازها وفخرها بالأميرة وجدان بنت فواز وبصمتها على الحركة الفنية في الأردن ، جاء فيها : "آمنت بفناني الأردن وشغل الفن وجدانها، واليوم احتفلنا بالأميرة وجدان بنت فواز الهاشمي بتسمية أحد مباني المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة باسمها تقديراً لدعمها الفنانين في الأردن لأربعة وأربعين عاماً."

وبهذه المناسبة أطلت الملكة بفستان باللون الأخضر الداكن على شكل قميص طويل مع كشكش أسفل الخصر، وأكمام طويلة من توقيع مصمم الأزياء الأمريكي براندون ماكسويل (BRANDON MAXWELL). نسقته مع حذاء من العلامة التجارية البريطانية جينيفر شاماندي (JENNIFER CHAMANDI) باللون الأخضر الزيتوني.

أما الحقيبة فاختارت الملكة كلتش باللون الأخضر الليموني من دار الأزياء الإسبانية لويفي (LOEWE) التي تعتبر أقدم دار أزياء فاخرة متخصصة في السلع الجلدية والملابس والعطور وغيرها من إكسسوارات الموضة.

كما اختارت من مجموعتها الخاصة حزام بايثون جلد الافعى من العلامة التجارية الإيطالية بوتيغا فينيتا (BOTTEGA VENETA) والذي كانت قد ارتدته في السابق. ووضعت ساعة أبل عصرية وعملية.

ويعتبر اللون الأخضر لوناً قوياً. يثير مشاعر الأمان والوئام والاستقرار ، ويرمز أيضًا إلى التجديد. إنه وفير في الطبيعة ويعد إضافة مثالية لأي لوحة ، بغض النظر عن الوقت من العام.

المصدر: صفحة إنستغرام / فيسبوك الملكة رانيا العبدالله / ديبورا غروسي

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