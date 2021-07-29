إطلالات ملهمة للمرأة الحامل من وحي فاليري أبو شقرا

وضعت فاليري أبو شقرا فاليري أبو شقرا 15 يناير 1992 هي ملكة جمال لبنان لعام 2015 وممثلة، طفلتها الأولى في أحد المستشفيات في بيروت، حيث نشرت في حسابها عبر "إنستغرام" الخبر مقطع فيديو قصير للورود المهنّئة بقدوم مولودتها الاولى.

ويذكر أنّ أبو شقرا كشفت عن حملها في فيديو قدّمت خلاله خبراً أسعد جمهورها بعيداً من حياتها المهنية التي شهدت حضوراً لافتاً، لا سيّما بعد مشاركتها إلى جانب الممثل قصي خولي في مسلسل "لا حكم عليه" الذي عرض على منصة "شاهد VIP".





وتزوّجت أبو شقرا من رجل الأعمال زياد عمّار في حفل وصف بالأسطوري، إذ خطفت إطلالتها بالأبيض الأنظار وحازت تفاصيل احتفالها بمراسم زواجها متابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

والجدير بالذكر أن فاليري أبو شقرا درست إذاعة وتلفزيون في الجامعة اللبنانية الأمريكية في بيروت، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان وحازت على اللقب، مثلت بلدها لبنان في مسابقة ملكة جمال العالم عام 2015 وحلت ضمن الـ 5 الأوائل. حصلت على لقب أجمل وجه لعام 2015.

في حزيران 2019 أعلنت خطوبتها من رجل الأعمال اللبناني" زياد عمار" في الأول من أغسطس 2020 تزوجت رسمياً

(2017): قدمت برنامج بروجكت رانواي الشرق الأوسط في موسمه الثاني الذي عرض على شاشة mbc4.

التمثيل

(2014) عشرة عبيد زغار : صوفي

(2018) الهيبة العودة : مريم (حبيبة جبل)

(2019) ما فيي : ياسما فوزي

(2020) ما فيي 2 : ياسما فوزي

(2021) لا حكم عليه : المحامية زمن بيطار

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